是否出席海峽論壇？　王金平：中央黨部14日晚間會做最後決定

▲前立法院長王金平。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者楊蕓／台北報導

前立法院長王金平將率團赴廈門參加海峽論壇，遭指「求和」引發國民黨內強烈不滿。13日下午，國民黨主席江啟臣、秘書長李乾龍前往拜會王金平，三方會談後各自離開，並未針對會面內容受訪。對於是否照常出席海峽論壇，王金平僅表示，「中央黨部明晚會做最後決定。」

第十二屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，王金平將率國民黨代表團參加，但被央視主持人稱為「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，引發國民黨內極度不滿。江啟臣13日受訪時表示，央視的言論已嚴重影響不只王金平院長還有國民黨，在兩岸交流上應有的對等和尊嚴地位，呼籲大陸相關當局要妥善處理，相關當事人應對王金平和國民黨致歉。

隨「求和說」風波持續延燒，江啟臣仍態度強硬，要求相關人士向王金平、國民黨道歉。13日下午，江啟臣、李乾龍前往王金平辦公室會談，三方密會約一個多小時後，陸續從車道離開，未針對會面內容受訪。據悉，國民黨仍在考慮是否參加海峽論壇，最快14日做出決定。

傍晚國民黨透過新聞稿表示，國民黨是台灣最大在野黨，以兩岸和平交流，促進人民福祉為念，「出席與否，待有具體結論後，必定正式對外說明報告。」

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