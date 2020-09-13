5港人偷渡來台失蹤1個月？王浩宇深夜「驚爆原因」：不能講啊！

▲桃園市議員王浩宇。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者董美琪／綜合報導

外傳7月有5名香港示威者偷渡到台灣，被海巡署查獲安置在高雄，有媒體工作者指控這5人已被扣押2個月，幾乎無法對外聯絡。陸委會12日晚間發聲明指出，對於外界流傳的各項訊息，有其特定目的，對整個機制或個人可能造成傷害。不過，民進黨桃園市議員王浩宇12日深夜發文，「以政治庇護之名行潛入間諜之實，這是中共會做的事。」

《自由亞洲電台》8月27日報導稱，有12名香港示威者欲偷渡來台，在廣東附近水域被大陸海警拘捕；隨後，媒體報導指今年7月，已有兩批抗爭者成功坐船到台灣，有5人路上燃油耗盡，漂流到東沙群島。

海巡署人員當時對外表示，沒有接獲相關訊息，但有媒體工作者12日自稱，曾幫助這些抗爭者來台，指控他們現在已被扣押2個月了，除了陸委會、海巡署人員外，沒有人知道他們是否安好，請香港抗爭者另尋他路，因為民進黨並非如想像中的撐香港。

陸委會對於此事真偽，並未證實或否認，12日晚間強調，「希望外界勿作不必要的揣測，政府也不會針對個案加以說明。」並補充，政府對港人已設人道援助機制，符合條件者，都會給予必要的人道援助。

對此，王浩宇12日晚間11點多發文認為，「以政治庇護之名行潛入間諜之實，這是中共會做的事。如果中共從香港派幾百個間諜，以政治庇護為名來台，然後還沒有弄清楚身份，就請社運團體抗議人權被打壓。進來之後，誰負責？」

最後王浩宇強調，「我們當然支持香港人權，但同時也必須要有個守護國家安全的機制，否則如果中共真的用這種手段侵害台灣，後果恐怕非常嚴重。左，但不能膠。特別是，無論如何都不該公布這些人的身份。」

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