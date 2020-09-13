美國務卿關切香港民運人士偷渡案　中外交部駐港公署：停止插手

外傳7月有5名香港示威者偷渡到台灣，被海巡署查獲安置在高雄，有媒體工作者指控這5人已被扣押2個月，幾乎無法對外聯絡。陸委會12日晚間發聲明指出，對於外界流傳的各項訊息，有其特定目的，對整個機制或個人可能造成傷害。不過，民進黨桃園市議員王浩宇12日深夜發文，「以政治庇護之名行潛入間諜之實，這是中共會做的事。」