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美國務卿關切香港民運人士偷渡案　中外交部駐港公署：停止插手

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▲▼香港中環摩天大樓林立。（資料照／路透）

▲香港成為大國角力場。（資料照／路透）

文／中央社台北12日電

12名港人8月逃離香港時遭中國海警截獲，目前押於深圳。美國國務卿蓬佩奧昨天發表聲明表達關切，並提出相關質疑，中國外交部駐港公署今天則要求美方停止插手和干涉中國內政。

12名香港人士8月下旬逃離香港並計劃偷渡來台灣，途中卻遭中國海警截獲，目前扣押於深圳鹽田區看守所，一直無法與代表律師見面。

蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天發表聲明表示，美國深切關注12名香港民主社運人士被扣押於廣東省一事。

蓬佩奧還對香港行政長官林鄭月娥對於保障公民權利的承諾提出質疑，並促請港府確保被捕人士能獲得正當法律程序的對待。

綜合香港01、明報報導，對此，中國外交部駐港公署今天發表聲明加以回應，其中不具名批評美國「個別政客」就12名港人涉潛逃案件「指手畫腳、說三道四」。

聲明表達「強烈不滿和堅決反對」，「要求美政客遵守國際法和國際關係基本準則，立即停止插手香港事務及干涉中國內政」。

中國外交部駐港公署發言人並表示，中國司法機關依法辦案並保障嫌疑人各項合法權利，嚴格依照「一國兩制」原則處理涉及中國大陸和香港的案件，美方「無權置喙」。

港媒報導，12名港人中包括涉嫌違反港區國安法的「香港故事」成員李宇軒，其餘11人大都為「反送中」運動參與者。

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