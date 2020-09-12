秀肌肉！央視曝駐港部隊演訓　迫擊砲、反坦火箭實彈射擊





▲解放軍駐港部隊近日進行實彈演訓。（圖／截自央視軍事微博，下同）

記者陳政錄／綜合報導

繼解放軍駐港部隊8月25日完成「港版國安法」生效以來首次輪調後，大陸官媒《央視》12日曝光駐港部隊實彈演訓畫面，其中迫擊砲、重機槍、反坦克火箭、35毫米榴彈發射器等多個重武器接連登場，秀肌肉意味濃厚。

根據曝光畫面，中共解放軍駐港部隊近日於某個野外演訓場，進行封閉式火力集訓，過程中依序進行迫擊砲射擊、反坦克火箭射擊、重機槍射擊和35毫米榴彈發射器射擊，訓練中均有多組小隊執行操演。

《央視軍事》報導稱，有解放軍士兵在演訓中說，「看著槍口噴薄而出的火焰，沒什麼比這一刻更讓我感受到中國軍人的強大。」

自去年「反修例」示威爆發，「港版國安法」5月在大陸全國人大會議上審議，6月30日晚11時經香港特首林鄭月娥公告生效以來，解放軍駐港部隊動向就一直受到外界關注。

近月以來，大陸官方曾於8月16日釋出駐港部隊在南海展開軍事訓練的訊息，出動056型飛彈護衛艦「惠州艦」，並在海上發射魚雷、干擾彈等實彈，還執行「擊沉敵潛艇」演練；8月25日，解放軍宣布，據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》的規定和中央軍委命令，中國人民解放軍駐香港部隊陸海空三軍部分建制單位、裝備進行輪換，是駐香港部隊進駐以來的第23次建制單位輪換行動，於24日開始，25日完成。

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