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5港人偷渡到台被扣押？　陸委會「未否認」：不針對個案說明

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▲▼陸委會主委陳明通16日主持記者會，對港版國安法之政府立場與因應進行說明。（圖／記者陳政錄攝）

▲外傳有港人偷渡來台，被扣押在高雄，至今幾乎無法對外聯絡，外界也無法得知他們的現況，陸委會於12日晚間坐出回應。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

外傳7月有5名香港示威者偷渡到台灣，被海巡署查獲安置在高雄，今日更有媒體工作者在臉書出面指控，稱這5人已被扣押2個月，幾乎無法對外聯絡。對此，陸委會晚間發布聲明指出，對於外界流傳的各項訊息，我們認為或有其特定目的，對整個機制或個人可能造成傷害。

陸委會強調，「希望外界勿作不必要的揣測，政府也不會針對個案加以說明。」但對於此事真偽，陸委會並未證實或否認。

▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

▲港版國安法通過後，台灣政府因考量港人來台需求增加，於7月1日設立台港服務交流辦公室。圖為港警抓捕示威者。（圖／路透社）

陸委會在聲明中補充，政府對港人已設人道援助機制，符合條件者我們都會給予必要的人道援助。

《自由亞洲電台》8月27日報導稱，有12名香港示威者欲偷渡來台，但在廣東附近水域被大陸海警拘捕；隨後，媒體報導指今年7月，已有兩批抗爭者成功坐船到台灣，其中有5人路上燃油耗盡，漂流到東沙群島。海巡署人員當時對外表示，沒有接獲相關訊息。

對此，今日有媒體工作者在臉書出面，自稱曾幫助這些抗爭者來台，指控他們現在已被扣押2個月了，但除了陸委會、海巡署人員外，沒有人知道他們是否安好，請香港抗爭者另尋他路，因為民進黨並非如想像中的撐香港。

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