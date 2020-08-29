▲ 水管元素融合遊具設施，三重大智公園共融遊戲場啟用。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

配合新北市政府推動公園全齡化或特色共融遊戲場改造，鄰近台北自來水加壓站旁的三重大智公園28日換新裝舉行啟用典禮，結合水管元素設置多樣特色遊具，現場以刺氣球代替傳統放鞭炮象徵落成啟用，氣球刺破後更有玩具小球做為小朋友的禮物，未來將成為孩子專屬的快樂天地。

民政局長柯慶忠表示，三重區今年已陸續啟用開元及全齡化設施的三民公園等特色共融公園，今日啟用的大智公園經民政局補助，進行地墊更新、舊遊具設施及環境改善，並結合周邊自來水加壓站，設置一系列水管遊具，讓三重特色公園再添一筆。

▲ 三重大智公園設置刺激的水管溜索、水管蹺蹺板、共融轉盤等遊具，讓大小朋友玩到不想回家。

三重區長陳奇正表示，大智公園地處三重鬧區，因自來水加壓站就在一旁，公所就地取材以水管為主題設置刺激的水管溜索、水管蹺蹺板、共融溜滑梯、共融轉盤、還有可愛好拍的水管鳥巢鞦韆等遊具，洗手台也加上水錶做裝飾，同時利用大型水泥管披上人造草皮當成座椅，讓大小朋友玩到不想回家。

陳奇正指出，設計過程中，公所特別邀集還我特色公園行動聯盟、在地里長進行討論，除了設計兼具特色好玩遊具，公所也注重安全，為避免溜索滑道有小朋友奔跑經過，造成衝撞危險，特別在滑道下方地墊繪製兩隻「大型毛毛蟲」，提醒小朋友不要接近，以安全玩樂共融遊具。

民政局表示，市府自2019年成立跨局處工作小組，共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求同時將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，還納入公民參與，至109年預計至少完成50處共融特色遊戲場及3處全齡化公園，今啟用的大智公園為第35座公園。

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