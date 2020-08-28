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新北市圖推閱讀收心迎開學　親子瑜珈靜心操、醒腦制服Party

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▲ 新北市圖推閱讀收心迎開學 親子瑜珈靜心操、醒腦制服Party。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 新北市圖推閱讀收心迎開學，親子瑜珈靜心操、醒腦制服Party。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館汐止分館與五股分館特別在開學前夕推出「親子瑜珈收心操」、「靜心書展」、「醒腦制服Party」等閱讀收心活動，帶學子做好開學準備，重新找回學習步調。另外，還與汐止日月光國際家飾館的「雅砌家飾設計」合作，推出「好書房迎開學」的優惠活動，讓家長可以幫孩子布置書房閱讀空間，讓開學新學期有新氣象。

新北市立圖書館汐止分館特別推出「閱讀開學趣」活動，28日「親子瑜珈收心操」特別邀請瑜珈老師帶小朋友透過簡單的瑜珈動作，讓身體伸展訓練專注力，適應即將到來的開學生活，借書即可免費參加！「靜心書展」則為孩子挑選安靜、溫柔的繪本，搭配說故事活動，讓小朋友可以乖乖收心準備開學。

另外，新學期即將到來，爸爸媽媽也可以利用假期尾聲，與孩子一起好好檢視平常讀書、寫功課的環境，來一個快樂迎開學的空間收心操，圖書館也特別與汐止日月光國際家飾館的「雅砌家飾設計」合作，推出「好書房迎開學」活動，讓想幫孩子布置閱讀空間的家長，可以享有書房家具折價的優惠。即日起至9月30日止，只要持新北市立圖書館借閱證購買書房家具即可享有滿萬折千優惠，還有家配師團隊免費到府規劃。

▲ 新北市圖推閱讀收心迎開學 親子瑜珈靜心操、醒腦制服Party。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 開學倒數計時，新北市立圖書館特別推出閱讀收心活動，帶學子重新找回學習步調，做好開學準備。

五股分館則在開學前29日與五股禮拜堂合作，為青年學子舉辦別開生面的「醒腦制服Party」，透過有趣好玩的閱讀活動，幫大家收心醒腦。「醒腦制服Party」活動包括充滿活力的「開學給力舞」，將帶大家動動手動動腳，全身醒過來，消除開學症候群；「開課小學堂」則透過趣味的闖關活動，教大家善用圖書館資源，完成最驚豔的報告。

另外，「江承的瘋狂求學路」曾經迷惘的江承同學則現身說法，和大家分享如何利用大量閱讀重回自己的求學路；「醒腦Rap一下」嘻哈傳教士李祺將用Rap幫大家Happy醒醒腦，開心歡樂迎接新學期。活動免費參加，歡迎國小六年級以上的學子一起穿著制服迎接開學到來。

五股分館9月份同時推出「小學生大書包」主題書展，展出「快快樂樂上學去」、「如何適應新環境」、「學會照顧自己」、與「展現自我所長」四大主題的書籍，讓家長可以陪著孩子一起做好上學的準備，讓學習更加得心應手。相關活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw

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