▲ 2020新北聯合婚禮「英雄婚禮派對」，廣邀百對新人英雄齊聚。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

萬眾矚目的新北市聯合婚禮將於11月1日在淡水漁人碼頭福容大飯店隆重登場，因應疫情，今年採於各戶所現場報名。28日記者會副市長謝政達邀請百對新人變裝參加「英雄婚禮派對」帥氣走秀，每對新人不僅可以獲得5星級飯店住宿券等10大好禮，還有機會抽中冰箱、洗衣機、電視、鑽石項鍊、國內蜜月旅遊及頂級房月子照護等加碼大禮。

謝政達表示，聯合婚禮是新北市指標性活動，場場報名秒殺，2019年更創下提前144小時到市府排隊的歷史紀錄。升格後2020年邁入第12場，因應新冠肺炎疫情防疫措施，首次打破排隊報名方式，即日起至9月15日止，歡迎至新北市各戶所、區所及辦事處專櫃報名，如報名超過100對，將公開抽出百對幸運新人、20對備取。

▲ 新北市副市長謝政達邀請新人變裝參加11月1日「英雄婚禮派對」聯合婚禮。

英雄聯盟秀浪漫 情定新北、幸福藍海

民政局長柯慶忠表示，今年聯合婚禮主打「英雄聯盟」創意變裝，歡迎裝扮成心目中守護愛情的英雄，搭乘市府特別搭配淡海輕軌藍海線打造的「英雄幸福列車」榮耀登場，飽覽無敵海景，加上當地愛之船遊輪飯店、木棧道商店街、漁市餐廳及情人橋等景點觀光遊憩機能成熟，也可帶動周邊交通建設及觀光產業發展。

記者會現場，除展示「英雄幸福列車」，民政局長柯慶忠更特別扮演漫威英雄奇異博士，轉動時間寶石，讓時空迴轉到新人們浪漫求婚時刻，一對對扮演成動漫英雄的雷神索爾、女神雅典娜、海賊王魯夫、性感蛇姬、茉莉公主、神燈精靈等新人大玩交換愛的信物、公主抱，展現英雄霸氣閃爆全場。

加碼抽家電、鑽鍊、蜜月旅遊、頂級房月子照護

柯慶忠說，新北市為鼓勵年婚育，每年聯合婚禮送出價值不斐豐富大禮，今年婚禮當天還會加碼抽出30分鑽石項鍊、460公升雙門冰箱、17公斤直立式洗衣機及55吋液晶電視成家好禮各2組，並特別規劃偽出國行程，提供澎湖、金門、馬祖、綠島、花蓮及臺東3天2夜蜜月旅遊23組，讓新人可以安心「做人」增產報國。

此外，為鼓勵新人生育，「美麗人生產後護理之家」熱情贊助10組「頂級房7天月子照護」，總價值50萬元，新人只要在婚後半年內懷孕，就能參加抽獎，享有產後照護、新生兒照護、膳食及醫師巡診服務。

▲ 聯合婚禮28日開放新北市各戶所報名，立即湧入民眾排隊參加。

同時，今年更邀請到連續兩年金鐘獎指定造型團隊iLing彩妝造型，於活動現場為新人提供補妝服務，創意服飾加上專業彩妝，為新人們打造巨星般氣勢，留下永恆甜蜜回憶！

民政局表示，歡迎在新北市設籍或就業的未婚男女報名參加新北市聯合婚禮，參加的新人都可獲得10大祝福好禮，除了「新北傳奇祝孕金鏟子」外，還包括5星級飯店住宿券、小家電 3選 1、姻緣麵線、囍米禮盒、黑豆桑醬油、笛音壺、大小合照精美相片組、婚禮主題客製隨身碟及對杯組，當日還有客製結婚證書加值好禮，相關資訊請上新北市民政局網站查詢：www.ca.ntpc.gov.tw，或電洽：02-29603456 轉8004 王小姐。

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