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新北鬼月中元節放水燈　魚飼料製成蓮花水燈顧環保

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▲ 新北鬼月中元節放水燈 魚飼料製成蓮花水燈顧環保。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北鬼月中元節放水燈，魚飼料製成蓮花水燈顧環保。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

9月2日就是中元節，新北各廟宇除豎燈篙、跳鍾馗、科儀宴祀陸上好兄弟，許多寺廟更在中元節前一天施放水燈，引渡水上亡魂至人間享祀，像是三峽長福巖清水祖師廟水燈遊行、中和廣濟宮與福和宮施放魚飼料製成的環保水燈等活動極具宗教特色。

民政局長柯慶忠表示，今年因疫情影響，宮廟多縮減普度規模，但本市仍有179間宮廟提供贊普服務，舉辦慶讚中元、盂蘭盆法會，其中115間宮廟展現公益慈善能量，將民眾捐助之愛心白米、麵條、乾糧、食用油等供品贈與弱勢群體，感謝宗教團體對社會濟世救助的溫暖。

宗教禮俗科長賴小萍表示，每年中元節，各地宮廟皆會舉行普度祭拜儀式，放水燈多是農曆14日（2020年國曆9月1日）普度祭典前召請水中孤幽，為好兄弟施食。傳統有水燈頭、水燈排、厚紙板或環保材質製作蓮花燈，盞盞散發光芒的水燈，漂浮於水面上，藉此引渡孤幽、發善心造功德。

其中，中和廣濟宮、福和宮將於9月1日晚間施放由魚飼料製成的蓮花水燈，兼顧傳統且環保，於秀朗橋下施放，燈火熠熠，護送孤幽前往同歸所、享用陽世人間供養，送厄祈福。

▲ 新北鬼月中元節放水燈 魚飼料製成蓮花水燈顧環保。（圖／新北市民政局提供）

▲ 三峽長福巖清水祖師廟採獨特四大分區輪值普度方式，並進行水燈遊行，光彩炫麗吸引民。

另外，三峽長福巖清水祖師廟則採獨特四大分區輪值普度方式，本次由中埔里、嘉添里、三峽里、永館里擔任值祭，當日水燈遊行於祖師廟出發，隊伍有北部少見的大小藝閣車，及神話人偶光彩炫麗，與花鼓車等遶境大豹溪、鶯歌永安宮、樹林柑園等七股轄內，沿途鼓聲與七彩燈光投射吸引許多民眾目光，並在三峽河施放水燈頭，場面壯觀。

三重先嗇宮晚間10時在三重忠孝橋下施放水燈，隔天上午祭天公、下午大普度拜拜，今年更首度直播普度所有活動期間，每年廟方更貼心提供贊普供品代寄服務，讓無法到場的民眾共襄盛舉保平安。

此外，蘆洲湧蓮寺在農曆14日成蘆橋下施放水燈，2日舉行普度法會；新莊慈祐宮晚間6時水燈遶境，8時30分於新海橋下放水燈；金包里慈護宮晚間6時遶境，晚間8時至水尾港開船至海上放水燈；板橋接雲寺下午3時舉行遶境，晚間7時30分於華江橋簡易碼頭水門高灘地施放水燈，為民眾消災解厄，祈福平安。

民政局表示，新北市鼓勵民眾環保普度，除了「燒好金、少燒金」外，也可至新北市普度網線上普度，或利用環保局的金紙集中焚燒服務，讓普度環保無負擔。選購普度供品時，注意包裝有無破損、食品來源並留意保存期限，才能兼顧民間傳統及身體健康。提醒民眾普度活動時，仍需戴口罩、勤洗手，宮廟也備妥防疫措施，民政局更特別拍攝創意防疫影片向民眾宣導。

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