▲ 新北市政府蟬聯四連霸！榮獲農委會「優良農業建設工程獎」肯定。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

行政院農業委員會所舉辦108年度優良農建獎於26日頒獎，新北市政府農業局辦理「三芝樂天社區田心子農田漫遊改善工程」榮獲農田水利類優等工程，是該類組唯一由地方政府主辦之獲獎工程；能夠獲得行政院農業委員會肯定，是對新北市農業局推動農村營造與樂天社區居民活化農村再生最大的鼓勵。

三芝樂天社區佔地約1公頃的田心仔農田，原栽植蓮花，因病蟲害問題嚴重而荒廢，農業局推動文化景觀活化與生態聚落永續發展，採用在地天然安山岩石材修復既有田埂及水圳，從規劃、設計到施工，充分尊重自然環境及周遭居民意見，減少環境擾動，提升水資源利用。工程於2018年11月開始施作，沿線步道石板以人工重新舖築，以機械配合人工砌築溝渠，在有限工期內施工困難度相對提高，經施工團隊克服困難積極趕工，於當年度12月如期如質完工，工期35天，工程經費96萬元。

▲ 三芝樂天社區田心子農田。

興華里長杜國偵表示，社區環境多數為山谷地理環境，有天然溪流、山坡地、農田等自然資源，農民打造友善耕作環境、建立生態平衡系統、發展適宜居住之農村機能，其中「三芝田心」，因獨特的濕地景觀，成為臺北夢幻祕境，水田景色倒映遠山、綠樹、天空，天水一線之間，於不同氣候呈現多種意境之美，成為熱門景點，農業局辦理三芝樂天社區田心子農田漫遊改善後，環境改善良多，增加遊客參訪，且環境舒適及安全，當地遊客都十分肯定及感謝。

農業局長李玟表示，三芝樂天位於新北市北海岸仍保留傳統梯田景觀與農村特色，農業局這幾年來積極透過農村景觀營造改善傳統農村產業結構，減低年輕人口外流的衝擊，並為民眾假日休閒提供特色空間，農業局105年起連續4年獲得行政院農業委員會所舉辦優良農建獎的肯定，將持續推動文化景觀活化與生態聚落永續發展工程理念，再創佳績。

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