　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北市政府蟬聯四連霸　榮獲農委會「優良農業建設工程獎」肯定

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北市政府蟬聯四連霸 榮獲農委會「優良農業建設工程獎」肯定。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市政府蟬聯四連霸！榮獲農委會「優良農業建設工程獎」肯定。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

行政院農業委員會所舉辦108年度優良農建獎於26日頒獎，新北市政府農業局辦理「三芝樂天社區田心子農田漫遊改善工程」榮獲農田水利類優等工程，是該類組唯一由地方政府主辦之獲獎工程；能夠獲得行政院農業委員會肯定，是對新北市農業局推動農村營造與樂天社區居民活化農村再生最大的鼓勵。

三芝樂天社區佔地約1公頃的田心仔農田，原栽植蓮花，因病蟲害問題嚴重而荒廢，農業局推動文化景觀活化與生態聚落永續發展，採用在地天然安山岩石材修復既有田埂及水圳，從規劃、設計到施工，充分尊重自然環境及周遭居民意見，減少環境擾動，提升水資源利用。工程於2018年11月開始施作，沿線步道石板以人工重新舖築，以機械配合人工砌築溝渠，在有限工期內施工困難度相對提高，經施工團隊克服困難積極趕工，於當年度12月如期如質完工，工期35天，工程經費96萬元。

▲ 新北市政府蟬聯四連霸 榮獲農委會「優良農業建設工程獎」肯定。（圖／新北市農業局提供）

▲ 三芝樂天社區田心子農田。

興華里長杜國偵表示，社區環境多數為山谷地理環境，有天然溪流、山坡地、農田等自然資源，農民打造友善耕作環境、建立生態平衡系統、發展適宜居住之農村機能，其中「三芝田心」，因獨特的濕地景觀，成為臺北夢幻祕境，水田景色倒映遠山、綠樹、天空，天水一線之間，於不同氣候呈現多種意境之美，成為熱門景點，農業局辦理三芝樂天社區田心子農田漫遊改善後，環境改善良多，增加遊客參訪，且環境舒適及安全，當地遊客都十分肯定及感謝。

農業局長李玟表示，三芝樂天位於新北市北海岸仍保留傳統梯田景觀與農村特色，農業局這幾年來積極透過農村景觀營造改善傳統農村產業結構，減低年輕人口外流的衝擊，並為民眾假日休閒提供特色空間，農業局105年起連續4年獲得行政院農業委員會所舉辦優良農建獎的肯定，將持續推動文化景觀活化與生態聚落永續發展工程理念，再創佳績。

► 美麗最大的祕密

ET快訊
AIT罕見曝光「超珍貴畫面」！　我飛行員在美基地執行空中加油
羅小雲「輕蔑鬼吼」挨轟歧視原民！　請辭廣播金鐘評審團止血
馬丁「火辣新女友」被曝光是她！　牛奶兒首度回應了
每天中午都看盤！他一買股票就狂操心　網推爆這4支：ALL I
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

縣府門口撿到2.4億！新竹警看存摺嚇壞…失主身分曝光

嘉縣國小生牛羊免費喝！1萬8千名學童受惠...增豆奶選項方便過敏需求

新北市政府蟬聯四連霸　榮獲農委會「優良農業建設工程獎」肯定

2020全球仿生設計競賽揭曉　「新北市蛻變交通獎」入圍前十

嘉義市空童軍成立10周年　「手擲機競賽」推廣航太科學教育

牙醫師公會會員大會暨聯合學術演講年會　縣市首長到場感謝

避免鉛中毒事件疑慮　嘉義縣衛生局稽查100家中藥業者

宜蘭瞬間大雷雨！水灌地下停車場...車主急撤離　市區改名「噴泉路」　

台南1名男子遭人盜刷百餘筆外送消費　安南警全力調查偵辦

「宜蘭情人節」受風雨影響　「惟有真心鵲橋」及「夢幻城堡」今晚封閉

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

台南嬤堅守崗位！風雨徒步8公里　彎下腰撿垃圾：擔心路人會滑倒...

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

金鐘55／《想見你》許光漢、柯佳嬿入圍視帝后　槓《誰是被害者》《罪夢者》張孝全雙料入圍

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

台中港查獲陸韓走私菸市值破5億　13貨櫃塞552萬包菸史上最大宗！

縣府門口撿到2.4億！新竹警看存摺嚇壞…失主身分曝光

嘉縣國小生牛羊免費喝！1萬8千名學童受惠...增豆奶選項方便過敏需求

新北市政府蟬聯四連霸　榮獲農委會「優良農業建設工程獎」肯定

2020全球仿生設計競賽揭曉　「新北市蛻變交通獎」入圍前十

嘉義市空童軍成立10周年　「手擲機競賽」推廣航太科學教育

牙醫師公會會員大會暨聯合學術演講年會　縣市首長到場感謝

避免鉛中毒事件疑慮　嘉義縣衛生局稽查100家中藥業者

宜蘭瞬間大雷雨！水灌地下停車場...車主急撤離　市區改名「噴泉路」　

台南1名男子遭人盜刷百餘筆外送消費　安南警全力調查偵辦

「宜蘭情人節」受風雨影響　「惟有真心鵲橋」及「夢幻城堡」今晚封閉

韓國輕航母計畫遭國會反對：純屬浪費預算！

縣府門口撿到2.4億！新竹警看存摺嚇壞…失主身分曝光

台61線大貨車疑變換車道！「碰！」突撞聯結車爆爛凹陷　2傷送醫

中信「閱讀全壘打」送萬張棒球門票！　球迷借書換票嗨看跨日大戰

40歲女糖尿病「不控糖」　突看不清確診「視網膜病變」視力只剩0.2

《陳芊芊2》驚爆男女主角全換人…改小燕子夫妻檔！　本尊親回：你們開心就好

嘉縣國小生牛羊免費喝！1萬8千名學童受惠...增豆奶選項方便過敏需求

伯爵13億珠寶上演光之奇想　鳳梨花鑽石耳環3種戴法誘貴婦

前進愛在未婚妻面前大聲放屁「不夠臭會很抱歉」！洩婚禮主持人選

年薪52萬能娶妻嗎？PTT瘋狂數落「很低薪」誰敢嫁　網神回：陷入迷思了

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

地方熱門新聞

即／高雄市宣布5地區27日停班停課

台南網友感謝：下一夜雨竟沒淹水

台版合掌村4人闖鐵道！　重罰5萬

台東大停電　網竟貼「大陸炸來了快找掩蔽」

台東新豐里橋女警開車撞騎士　機車噴飛

連日豪雨台南永康路基下陷出現2公尺坑洞

桃園逆向車隊！8秒9車集體硬闖單行道

台南男童玩蜘蛛人5秒斷掌！爸裝沒事

快訊／台南22：00宣布是否停班停課

義助7000多具遺體入棺　阿猴城慈善會總幹事林憲明辭世

桃園捷運綠線高架段　首跨橋面版完成

獨／台東釣客戰80台斤巨物2小時　綁車尾載回家

疑大雨視線不佳台南下營女騎士摔落水溝亡

宜蘭瞬間大雷雨！水灌地下停車場...車主急撤離

更多熱門

相關新聞

全球仿生設計競賽　新北市蛻變交通獎入圍

全球仿生設計競賽　新北市蛻變交通獎入圍

新北市政府農業局自2019年起率先與台灣仿生科技發展協會合作，今年新北市更在全球仿生設計競賽大題下，增設特選子題，「新北市永續漁業創新獎」、「新北市蛻變交通獎」以及「新北市永續節能獎」，得獎團隊後續皆報名參與2020全球仿生設計競賽，其中一組團隊更是在跨17個國家競爭，入圍決選前10大。

富基漁港碼頭化身伸展台　伊林名模戶外走秀

富基漁港碼頭化身伸展台　伊林名模戶外走秀

老父被騙4千萬…兄弟質問他卻笑「蠢才借我錢」遭分屍6塊

老父被騙4千萬…兄弟質問他卻笑「蠢才借我錢」遭分屍6塊

新北73對新人七夕圓滿登記成家

新北73對新人七夕圓滿登記成家

林口李科永紀念圖書館2021年底完工

林口李科永紀念圖書館2021年底完工

關鍵字：

新北三芝樂天社區田心子

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

1億酬勞＋私人專機都不要　Hebe宅台灣捨陸綜

哥哥女友霸住「房間崩壞」！爸媽嘆：沒救了

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

何妤玟甜蜜認了嘻哈歌手新歡！「回家過夜15小時」

《驕女》連體嬰分割手術PTT爆討論

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

天降混凝土正妹險遭毀容　工人虧：不然我娶妳啊

快訊／美官方證實：中國解放軍發射4導彈

2020下半年「財運事業最旺3星座」

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

農曆7月「衣服穿3種顏色」惹到凶鬼？關鍵2件事就能破解

男性清槍一週幾次？理科太太一看驚呆

更多

最夯影音

更多
應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

台南嬤堅守崗位！風雨徒步8公里　彎下腰撿垃圾：擔心路人會滑倒...

台南嬤堅守崗位！風雨徒步8公里　彎下腰撿垃圾：擔心路人會滑倒...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面