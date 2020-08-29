新北市・設計事「2020 設計新北」9月17日亮點開展

▲ 邀請國立臺北科技大學工業設計系師生，運用多媒體及音樂做光雕，將永續建築、節能環。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年是新北市升格10週年，新北市提出10年願景計畫，「2020 設計新北」是侯友宜市長10年願景工程的重要環節。為推動此計畫，今年起連續10年，將結合外界提出的創意，針對市政的規劃和實踐舉辦設計新北展。今年9月啟動的首波主題中，三重第二行政中心即以模型搭配光雕展演，希望此建築硬體未來不僅要成為公部門標竿，內裝、辦公設施也能成為全台辦公大樓亮點。同時還有新北宴、漁港改造及中和華新街新住民風貌，邀請大專院校師生、產業界跨界一起參與，讓台灣設計能量為新北市提出設計亮點。

「2020 設計新北」展，用創意思考，將設計挹注在日常，擁有多元面貌的新北市，每個人、每個景點都是設計元素。9月17日起在「府中15」以展出年輕同學、在地創生和設計團隊的創意，來攻佔你的眼球。「WELCOME DESIGN：為城市加點設計」，藉由各類獨具的設計作品，思考未來生活和居住空間。

▲ 金點獎參展作品，《餘映‧水湳》。

本次展出未來三重第二行政中心模型，邀請北科大工業設計系師生，運用多媒體光雕搭配音樂，將永續建築、節能環保、綠色屋頂、青銀共居等概念投影在模型上。同時展出本年度金點設計獎作品，以模型、動畫、平面形式；呈現環保再生、美感教育、在地美學衍伸運用、環境更新再造、公共空間創意發想等主題，展現年輕世代對自身省思、對社會關心以及對未來的想像。

「吃當季、用在地，深澳亮一下」，則聚焦新北農漁食材和漁港形象改造。由台北亞都麗緻飯店米其林一星楊光宗主廚帶領醒吾科技大學餐旅系同學，用新北在地食材，設計開發創意料理，搭配鶯歌特色餐具擺設，用影像將料理投射在餐桌上，讓「吃」這件事變得更活潑。

此外，國立臺灣藝術大學師生組成設計團隊，以設計力重新打造深澳漁港，展示形象LOGO設計、指標動線、美食地圖與DM設計、特產和伴手禮包裝，期望推動漁港觀光消費，使在地居民和遊客能感受產業結合設計，所帶動出的體驗經濟。

接下來還有「百華齊新-原生文化．在地融合」、「地域創生展」。「百華齊新-原生文化．在地融合」聚焦於新住民面貌，新北市新住民及其子女總數超過14萬人，為全臺之冠，新住民文化已是新北一大特色。中和華新街更是聚集許多新住民文化的街區，運用參與式設計，邀請學生揮灑創意，結合街區文化內涵，以社會設計再造華新新活力。「地域創生展」則是新北市優秀的在地創生夥伴，用思考、對話的實踐能量，展現為地方帶來的蛻變。

「設計新北」2020年由新北市政府環保局、城鄉局、農業局、經發局、漁業處與財團法人新北市文化基金會共同舉辦，亦與廣達文教基金會、中興保全科技等產官學夥伴攜手，將設計挹注日常，更期盼能落實在解決公共事務上，使未來的新北更有活力、更美好。更多活動詳情請上官網：www.designthinking-NTC.tw；粉絲頁：https://reurl.cc/Kjxmzn。

► 美麗最大的祕密