七夕情人節送玫瑰　雲林自助式花園一朵只要10元

▲白色加粉紅色的花朵代表30多歲至40歲女人的嬌美。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今天是七夕情人節，不少人準備花束送給心儀對象或另一伴，表達愛意，雲林縣虎尾鎮有家自助式玫瑰花園，一早就出現尋花客，花園主人說玫瑰一年四季都開花，夏天的玫瑰花比較大朵，冬天的玫瑰花梗會長得比較長。前往採花的民眾表示，直接買跟自己採，心意都相同，自己採的好處是花的大小與顏色可以自由選擇。

「虎尾休閒自助式玫瑰花園」園主林等昌、林陳三枝夫婦栽種玫瑰20多年，80多歲林等昌原為客運司機，陳三枝阿嬤說丈夫退休後才開始栽種，早期莿桐、虎尾很多人在種玫瑰，但是近幾年極端氣候因素不好照顧，很多人都轉作高價值經濟作物了，種玫瑰花的越來越少。

▲「虎尾休閒自助式玫瑰花園」花農阿嬤說，看到採花的人滿意的笑容，收到花的人甜蜜的眼神，這就是身為花農的幸福。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳三枝指出，早期種到最多約7分地，清晨採收交給花商，白天就開放給民眾自助採摘，但年紀大了做不來，玫瑰園從最早一朵3元賣到現在一朵10元都未再漲價。獨自從斗六市專程來採花的沈先生說，每年七夕都會來採玫瑰，採集一束後會挑一支最完美的另外包裝送老婆，其餘的就插進花瓶放在家中擺設。

▲採花的林先生指出，玫瑰花的顏色、花苞其實都有含意，只要是用心挑的，收到的人都會滿意。（圖／記者蔡佩旻攝）



另一名前來採花的林先生指出，玫瑰花的每一種顏色都有含意，白色代表純潔的愛、紅色代表熱情與激情的愛、而花苞更是代表美麗與青春；林先生說，送花給女生也是因為花跟女人一樣的多變，每個階段的美都不同，這也是他習慣親自挑選花朵送人的原因。沈先生指出，剪回家後可以在插花的水中加幾滴醋或一滴漂白水，都可以延遲花朵凋謝或枯萎。

▲沈先生說，每年七夕都會來採玫瑰，採集一束後會挑一支最完美的另外包裝送老婆，其餘的放進花瓶在家中擺設。（圖／記者蔡佩旻攝）

林等昌說，過年時人潮比較多，而今年因疫情影響銷售不太理想，開園20多年來也有許多人結婚生子後還是帶著老婆、孩子再回到玫瑰園採花，重溫當年約會甜蜜時光，看到採花的人滿意的笑容，收到花的人甜蜜的眼神，這就是花農的幸福了。

▲雲林縣虎尾自助式玫瑰花園，一年四季都開花，夏天的玫瑰花較大朵，冬天的玫瑰花梗會比較長。（圖／記者蔡佩旻攝）





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