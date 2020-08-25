　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

七夕情人節送玫瑰　雲林自助式花園一朵只要10元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲從斗六市專程來採花的沈先生說，每年七夕都會來採玫瑰，採集一束後會挑一支最完美的另外包裝送老婆，其餘的就會插進花瓶會放在家中擺設。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲白色加粉紅色的花朵代表30多歲至40歲女人的嬌美。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今天是七夕情人節，不少人準備花束送給心儀對象或另一伴，表達愛意，雲林縣虎尾鎮有家自助式玫瑰花園，一早就出現尋花客，花園主人說玫瑰一年四季都開花，夏天的玫瑰花比較大朵，冬天的玫瑰花梗會長得比較長。前往採花的民眾表示，直接買跟自己採，心意都相同，自己採的好處是花的大小與顏色可以自由選擇。

「虎尾休閒自助式玫瑰花園」園主林等昌、林陳三枝夫婦栽種玫瑰20多年，80多歲林等昌原為客運司機，陳三枝阿嬤說丈夫退休後才開始栽種，早期莿桐、虎尾很多人在種玫瑰，但是近幾年極端氣候因素不好照顧，很多人都轉作高價值經濟作物了，種玫瑰花的越來越少。

▲從斗六市專程來採花的沈先生說，每年七夕都會來採玫瑰，採集一束後會挑一支最完美的另外包裝送老婆，其餘的就會插進花瓶會放在家中擺設。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「虎尾休閒自助式玫瑰花園」花農阿嬤說，看到採花的人滿意的笑容，收到花的人甜蜜的眼神，這就是身為花農的幸福。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳三枝指出，早期種到最多約7分地，清晨採收交給花商，白天就開放給民眾自助採摘，但年紀大了做不來，玫瑰園從最早一朵3元賣到現在一朵10元都未再漲價。獨自從斗六市專程來採花的沈先生說，每年七夕都會來採玫瑰，採集一束後會挑一支最完美的另外包裝送老婆，其餘的就插進花瓶放在家中擺設。

▲從斗六市專程來採花的沈先生說，每年七夕都會來採玫瑰，採集一束後會挑一支最完美的另外包裝送老婆，其餘的就會插進花瓶會放在家中擺設。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲採花的林先生指出，玫瑰花的顏色、花苞其實都有含意，只要是用心挑的，收到的人都會滿意。（圖／記者蔡佩旻攝）

另一名前來採花的林先生指出，玫瑰花的每一種顏色都有含意，白色代表純潔的愛、紅色代表熱情與激情的愛、而花苞更是代表美麗與青春；林先生說，送花給女生也是因為花跟女人一樣的多變，每個階段的美都不同，這也是他習慣親自挑選花朵送人的原因。沈先生指出，剪回家後可以在插花的水中加幾滴醋或一滴漂白水，都可以延遲花朵凋謝或枯萎。

▲從斗六市專程來採花的沈先生說，每年七夕都會來採玫瑰，採集一束後會挑一支最完美的另外包裝送老婆，其餘的就會插進花瓶會放在家中擺設。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲沈先生說，每年七夕都會來採玫瑰，採集一束後會挑一支最完美的另外包裝送老婆，其餘的放進花瓶在家中擺設。（圖／記者蔡佩旻攝）

林等昌說，過年時人潮比較多，而今年因疫情影響銷售不太理想，開園20多年來也有許多人結婚生子後還是帶著老婆、孩子再回到玫瑰園採花，重溫當年約會甜蜜時光，看到採花的人滿意的笑容，收到花的人甜蜜的眼神，這就是花農的幸福了。

▲從斗六市專程來採花的沈先生說，每年七夕都會來採玫瑰，採集一束後會挑一支最完美的另外包裝送老婆，其餘的就會插進花瓶會放在家中擺設。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣虎尾自助式玫瑰花園，一年四季都開花，夏天的玫瑰花較大朵，冬天的玫瑰花梗會比較長。（圖／記者蔡佩旻攝）


►二手票券豐富你的生活

►用過都說好，回購率超高


【其他新聞】

►終結死亡彎道「陰陽路」傳說　雲林崙背「開路地藏王廟」庇佑鄉里

►雲林莿桐農會綠色照顧　七旬長輩回顧青春走秀重現年輕活力

►情人節跟毛小孩一起放閃！　待養汪扮裝跟民眾互動歡慶七夕

►大斗六文旦節將邀孩子設攤義賣文旦　暖助雲林縣脊髓損傷協會

ET快訊
美警瞄準非裔男「背後連開7槍」3孩車上目睹！再掀縱火示威
灰指甲硬爆！他拿刀自剪「瞬間斷趾」連骨頭也沒了
上海第2例台灣輸出確診為南部70歲女　離台前聚餐匡列接觸者3
藝人黑面兒超強！囊括7面國際發明展金牌…合照總統蔡英文
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中央、地方毒品防制不及格　台南藍軍批防毒拿不出擬真毒品宣導教育模型

七夕情人節送玫瑰　雲林自助式花園一朵只要10元

做田絕不浪漫　內埔青農羅秉諺靠實力種有機小黃瓜

屏東翁深夜開車遛3犬突熄火　警助推路旁...這隻「不領情」一直叫

疼惜基層！　黃偉哲慰勞遭垃圾髒水潑身清潔隊員

太惡劣！拒買點數遭恐嚇公開裸聊視頻　國二生求助警所保住萬元

「萬人血清」試劑驚傳用陸貨！　彰化衛生局公布來源：台大提供

獨／彰化驚傳「田邊洗垃圾車」！垃圾滿地流入田內　清潔員：去檢舉啊

91歲老父請子代立《參戰聲明書》　願赴戰場守護台灣民主自由

六塊寮排水、曾文溪排水整治牛步　 陳亭妃催促水利署與市府進度

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

《以家人之名》尖尖.凌霄.子秋和好惹 宋威龍「妳就是我的心藥」靠她治焦慮症

阿伯騎車秀「翹孤輪」全程彈跳　堅持腳不落地！網：根本老屁孩

周華健：我為冠佑唱過《花心》了ＸＤ　虧五月天「你們加在一起就不是少年」

老翁巷口見外送員「嚇摔」狂怒罵　監視器畫面曝！他怨：根本沒碰到

珊瑚嚴重白化...潮間帶布滿海膽 遊客小琉球戲水如與毒刺共舞！

中央、地方毒品防制不及格　台南藍軍批防毒拿不出擬真毒品宣導教育模型

七夕情人節送玫瑰　雲林自助式花園一朵只要10元

做田絕不浪漫　內埔青農羅秉諺靠實力種有機小黃瓜

屏東翁深夜開車遛3犬突熄火　警助推路旁...這隻「不領情」一直叫

疼惜基層！　黃偉哲慰勞遭垃圾髒水潑身清潔隊員

太惡劣！拒買點數遭恐嚇公開裸聊視頻　國二生求助警所保住萬元

「萬人血清」試劑驚傳用陸貨！　彰化衛生局公布來源：台大提供

獨／彰化驚傳「田邊洗垃圾車」！垃圾滿地流入田內　清潔員：去檢舉啊

91歲老父請子代立《參戰聲明書》　願赴戰場守護台灣民主自由

六塊寮排水、曾文溪排水整治牛步　 陳亭妃催促水利署與市府進度

辛辛那提／穆雷逆轉德國新星　睽違3年再度擊敗世界排名前10

原來是皮卡！全新中華Zinger雙門自排貨車9月登場

「告白最容易成功TOP 3星座」七夕衝一波！　雙魚大膽說就成真…第1名切記別害羞

只到8/31！日本百年伴手禮「神戶風月堂」宣布撤櫃　超夯法蘭酥台灣買不到了

內建「肉肉雷達」！　吃貨柴見媽夾食秒彈出：偶也要～

LV的創立年份這下能記住了！翻新老花「Since 1854」　水桶包復古可愛

鉛危害無所不在！醫提「日常9點預防鉛暴露」：水龍頭先開1分鐘

林鄭月娥指普篩被抹黑　部分專家有「政治算計」應感到羞愧

萌汪「被迫當模特」攝影棚都架好！　網見成品驚呆：好厲害

8月26日11:00　《料理之王》開錄記者會準時直播！

地方熱門新聞

獨／彰化田邊洗垃圾車！清潔員：去檢舉啊

萬人血清試劑用陸貨？衛生局公布來源

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

大膽島「碧血池」　當地人的超級禁地

雲林「開路地藏王廟」　終結陰陽路傳說

91歲老父　請子代立《參戰聲明書》

昇恆昌頭份快閃特賣　連8天掀搶購潮

離岸風電威脅飛安恐遭駁回！鄭文燦回應

拒買點數遭恐嚇公開裸聊視頻

埔里男持刀殺老友後自殘釀1死1重傷

三重爸8樓爬窗摔死！鄰驚見2隻腳在外面

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

黃偉哲慰勞遭垃圾髒水潑身清潔隊員

六塊寮排水、曾文溪排水整治牛步

更多熱門

相關新聞

台中市區4處免費浪漫約會景點

台中市區4處免費浪漫約會景點

情人節到來，想要和心儀的人告白，或是與另一半來場約會讓感情升溫嗎？台中市區就有5處約會景點，不僅可以欣賞百萬夜景，夢幻點燈更營造出浪漫氛圍，迅速拉近彼此距離。

陳玉珍籲陸委會開放無居留證陸配團聚

陳玉珍籲陸委會開放無居留證陸配團聚

七夕分手！護國神犬打臉3破口情人

七夕分手！護國神犬打臉3破口情人

情人節前一天「去世父親來電了」

情人節前一天「去世父親來電了」

七夕一起放閃！汪扮裝跟民眾互動

七夕一起放閃！汪扮裝跟民眾互動

關鍵字：

七夕情人節雲林縣自助式採花

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！「10個月前結束夫妻關係」

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」

鼠寶半夜操刀！絕美新瀏海驚呆網

男女垂降網紅瀑布受困　水柱沖整夜死亡

孫安佐恐下獄…孫鵬痛心發聲：早有心理準備！「自責對話曝」

醫師偷吃人妻病患6年　她秀婚紗嗆夫：我還帶他回家做

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

馬丁妻3年前就曝：吵架到嗆離婚！

老婆傳蟑螂肢解照　奴才後悔親親

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

中衛口罩沒人搶！女抓2盒要花3999↑

情侶看電影坐陀地位「激情大戰」！運動過程全錄下

更多

最夯影音

更多
野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜
14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面