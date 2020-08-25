家貧　她一生沒收過花　情人節親製永生花給自己

▲73歲未婚獨居的阿嬤林沈，親手製作人生中第1朵花卉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

華山基金會東河愛心天使站於25日舉辦「愛您久久七夕情」感恩茶會，邀請林沈阿嬤等12位長輩與義工一同參與，體驗DIY永生花，並分享服務點滴，感謝義工及善士長期協助。 73歲未婚獨居的林沈阿嬤73年來從未收過花卉，如今親手製作「人生的第一朵花」送給自己，讓她一解心中遺憾。

華山基金會東河愛心天使站自9年前成立，目前累積協助182位長輩，每月提供關懷訪視、護理服務及物資協助等服務，讓弱勢長輩感受關心及溫暖。

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林沈阿嬤從小家境清寒，雖喜歡花，但不敢奢望能花錢買花，也從未收過別人送她花，心裡有些遺憾。華山基金會自5年前開始提供定期關懷訪視、物資協助、促進社會參與等服務，讓她感受到親人般的關懷。

今日適逢七夕情人節，阿嬤說:「很開心能參與活動讓她永生難忘」，感謝華山讓她製作「人生的第一朵花」，所作的永生花，將獻給自己象徵著「永不凋零」。也收到站長親手為我所做「人生的第一朵永生花」，此情難喻。

華山基金會長年為三失(獨居、失智、失能)長輩，提供免費關懷訪視、陪醫取藥、原床泡澡、護甲、年節關懷及促進社會參與等服務，台東分會目前服務約1,090位長輩，邀請鄉親加入認助長輩行列，支持每月每位長輩1250元服務經費，守護在地弱勢長輩。愛心專線：（089）530238 蔣先生。

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