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終結死亡彎道「陰陽路」傳說　雲林崙背「開路地藏王廟」庇佑鄉里

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▲雲林156縣道6.5公里處，剛好為一個左彎路段，是崙背鄉通往麥寮鄉的主要道路之一，最高紀錄曾經一星期就奪走7條人命，當地民眾紛紛稱此彎道為「陰陽路」、「死亡彎道」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林156縣道6.5公里處，當地民眾紛紛稱此彎道為「陰陽路」、「死亡彎道」，許多穿鑿附會的「抓交替」的流言就此傳開，開路地藏王廟雖僅8坪大，常年保祐此地道路平安。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣崙背鄉五魁村往大有村一處彎道，從1994年至2004年間時常發生行經該彎道車輛失速撞上橋墩或電桿，造成近20人死亡，而傷者不勝枚舉，為當時為縣內車禍事故頻率最高路段，附近民眾均稱此為「死亡彎道」、「陰陽路」，多年來靈異傳說不斷，每到農曆七月鬼門開，用路人除非趕路大部分都會避開此路段。

雲林156縣道6.5公里處，剛好為一個左彎路段，是崙背鄉通往麥寮鄉的主要道路之一，曾因重大傷亡車禍頻傳，最高紀錄曾經一星期就奪走7條人命，當地民眾紛紛稱此彎道為「陰陽路」、「死亡彎道」，許多穿鑿附會的「抓交替」的流言就此在鄉間流傳。

▲雲林156縣道6.5公里處，剛好為一個左彎路段，是崙背鄉通往麥寮鄉的主要道路之一，最高紀錄曾經一星期就奪走7條人命，當地民眾紛紛稱此彎道為「陰陽路」、「死亡彎道」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林156縣道6.5公里處，剛好為一個左彎路段，是崙背鄉通往麥寮鄉的主要道路之一，最高紀錄曾經一星期就奪走7條人命，當地民眾紛紛稱此彎道為「陰陽路」、「死亡彎道」。（圖／記者蔡佩旻攝）

2002年崙背鄉五魁村前村長廖至永夢到地藏王菩薩託夢，希望他在車禍事故頻傳路段建廟，化解戾氣息災護蒼生，利用簡單的木板搭蓋一間小廟，供奉地藏王菩薩，每天至少奉茶上香一回，保祐道路平安。大有村長陳振利表示，巧的是，小廟完成一年後沒有發生死亡事故，警方的肇事件數資料也顯示為零。

▲雲林156縣道6.5公里處，剛好為一個左彎路段，是崙背鄉通往麥寮鄉的主要道路之一，最高紀錄曾經一星期就奪走7條人命，當地民眾紛紛稱此彎道為「陰陽路」、「死亡彎道」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲崙背鄉代表會主席蔡誌山也提到，十多年來即便有車禍，也僅是零星的車損小擦撞。（圖／記者蔡佩旻攝）

2004年，廖志永發起勸募，將簡陋的小廟擴建至現況約8坪大的磚造建築。大有村長陳振利指出，每年農曆七月中元節普渡，村民都會準備普品至「開路地藏王廟」舉行普渡儀式，至今年已增加近70桌普渡品。每逢此時都會將大有永安宮的玄天上帝來為普渡會坐鎮，一同庇佑普渡會圓滿。

▲雲林156縣道6.5公里處，剛好為一個左彎路段，是崙背鄉通往麥寮鄉的主要道路之一，最高紀錄曾經一星期就奪走7條人命，當地民眾紛紛稱此彎道為「陰陽路」、「死亡彎道」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲五魁村前村長廖至永多年前逝世後，仍由其子廖晉賢繼續供奉地藏王菩薩，每天至少奉茶上香一回，保祐道路平安。（圖／記者蔡佩旻攝）

崙背鄉代表會主席蔡誌山也提到，此地段剛好彎度極高，時常發生車禍，由五魁村前村長廖至永發起建廟後，十多年來即便有車禍，也僅是零星的車損小擦撞，當地居民除誠心感謝地藏王菩薩庇佑鄉里之外，也感念前村長廖至永慈心善念。

▲雲林156縣道6.5公里處，剛好為一個左彎路段，是崙背鄉通往麥寮鄉的主要道路之一，最高紀錄曾經一星期就奪走7條人命，當地民眾紛紛稱此彎道為「陰陽路」、「死亡彎道」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲每年農曆七月中元節普渡，村民都會準備普品至「開路地藏王廟」舉行普渡儀式，至今年已增加數十桌普渡品。（圖／記者蔡佩旻攝）


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