「收到七夕浪漫捧花」女友甜喊愛你！他秒炸綠光...網一看大頭貼秒懂

▲女友開心收到花束，尷尬神展開！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

今是浪漫七夕，不少男生會送花以表愛意！不過一名男網友驚呼，女友突傳一張甜蜜花束照片，接著隔空甜喊「寶貝，我太愛你了！」原PO一看照片傻眼，畢竟他根本沒送花，隨即詢問「這是哪個男人送妳的？」女友得知送花者非男友後，也露出吃驚表情「蛤？」文章曝光後，一票網友看女方大貼照秒懂了！

一名男網友在臉書《爆廢公社》錯愕表示，今日中午上班時間，女友LINE了一張粉紅色花束照片，上頭有一隻Hello Kitty玩偶，以及百合和玫瑰花簇擁著，下秒女友心花怒放直呼，「謝謝寶貝，我太愛你了，哈哈哈！」

請繼續往下閱讀...

「請問我該注意什麼？」原PO看完訊息後，頭上瞬間燃起一到綠光，崩潰直呼「對不起寶貝...這個不是我，這是哪個男人送妳的？」女友當下也驚呆反問，「蛤？不是你？」原PO也再次強調「我沒有買花...」

▲原PO悲劇：不是我買的花！（圖／翻攝爆廢公社）



文章曝光後，底下網友歪樓直呼，「有一道光...名叫綠光」、「愛慕者而已啦，不然不會先問你」、「沒買更大把就輸了啊」、「這是她自己買的，然後po給你看，滿滿的套路」、「其實是花店店員送錯了啦」、「歪個樓，這個花我覺得不行耶...沒什麼美感」、「這束花是拜拜用的吧」、「女朋友是不是以為愚人節？故意要衝康你」、「來～帽子幫你戴好」。

▼網友狂胡鬧！（圖／翻攝爆廢公社）

