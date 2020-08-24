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雲林莿桐農會綠色照顧　七旬長輩回顧青春走秀重現年輕活力

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記者蔡佩旻／雲林報導

莿桐鄉農會今（24）日上午於農會的543草地上，以稻草為底、客家藍花布為道，30多名阿公阿嬤們獻出第一次走秀，戴上自己手編香蕉葉戒指手環、穿上主題創意裝扮，為自己的2020七夕情人節為自己的人生留下難忘精彩回憶。莿桐鄉農會多年來致力於農村年長者照護，去年更得到國內十大「綠色照顧」的農會。

▲莿桐鄉農會總幹事張鈺萱秀出阿嬤們用香蕉葉做成的鑽戒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲莿桐鄉農會總幹事張鈺萱秀出阿嬤們用香蕉葉做成的鑽戒。（圖／記者蔡佩旻攝）

在香蕉葉妝點的星光大道，阿嬤為阿公戴上香蕉葉手做的戒指、阿嬤們穿上年輕當大廚師的廚娘裝、最會種蒜頭的阿嬤將穿上蓑衣裝挑著蒜頭、台東原住民嫁來莿桐的阿嬤穿上原住民服裝，莿桐鄉農會總幹事張鈺萱指出，40位阿嬤中有一半以上老伴已過世，她們的人生依然可以過的很精彩，參加了莿桐鄉農會的綠色照顧一星期三次結合所有創意活動我們要讓莿桐阿嬤很忙沒有時間失智。

▲莿桐鄉農會總幹事張鈺萱秀出阿嬤們用香蕉葉做成的鑽戒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳謝八重阿嬤是賣雜貨的，背著復古的雜貨箱重現年輕時叫賣雜貨的活力。（圖／記者蔡佩旻攝）

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱說明，綠色照顧從上午8點到中午12點半，分為三大部分為綠療癒、綠飲食、綠照顧，綠療癒就是創意手作DIY，例如用香蕉葉做成戒指、用稻稈編織小物，綠飲食就是我們提供經由營養師設計出來的銀髮健康飲食午餐，而綠照顧就是阿嬤們之間，互相扶持互相照應一起來上課學習的人際關係，讓長老照顧不僅是聊聊天吃頓飯，透過活動讓長者更活潑。

▲莿桐鄉農會總幹事張鈺萱秀出阿嬤們用香蕉葉做成的鑽戒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲模範夫妻林合阿嬤與黃文彥阿公，熱情獻上一吻為結褵61年的感情提早慶祝七夕情人節慶。（圖／記者蔡佩旻攝）

總幹事張鈺萱表示，阿嬤他們每週有三天在農會參與活動，我們透過活動課程讓阿公阿嬤們激發創意，每天動動手、動動腦，明天適逢七夕情人節，所以我們讓長輩們身著年輕時工作的衣服，並準備星光大道讓阿公阿嬤們大秀自信舊情綿綿，有的帶著老伴、有的帶著老閨蜜、有的帶著孫子、女兒一起走過星光大道。

▲莿桐鄉農會總幹事張鈺萱秀出阿嬤們用香蕉葉做成的鑽戒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蔡秀琴阿嬤是原住民，從台東嫁來莿桐穿上原住民服裝跳舞走秀。（圖／記者蔡佩旻攝）

張鈺萱說，為了讓阿嬤們保持愉快的心情活得健康有活力，這就是我們莿桐鄉農會今年綠色照顧。今年因為有農委會的支持，透過農會的用心與創意有50位長輩每週3次到農會活動、學習，包括製作蒜頭紙、用香蕉葉、稻草編織戒指、青蛙等手工藝，讓長輩動手動腳又動腦，透過每一個活動讓莿桐的阿嬤們每天都活得很忙，遠離失智與疾病。▲莿桐鄉農會總幹事張鈺萱秀出阿嬤們用香蕉葉做成的鑽戒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲綠色照顧是非常重要的長照環節，互相關心走過五十載的閨蜜情感，在林花阿嬤與何洪月嬌阿嬤身上展露無遺。（圖／記者蔡佩旻攝）


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