鬼門開也適合結婚！7對新人選在七夕開心登記　鬼月真實意義曝光

賀軍翔在臉書喜曬二胎報到,開心寫下:「爸比的第二個前世情人!welcome to the world~~ daddy’s second princess。」賀軍翔2017年無預警宣布和圈外女友登記結婚,女兒「美寶」目前已經3歲了,升格人父的他不時會分享育兒生活,沒想到又突然宣布二胎報到,讓網友又驚又喜。