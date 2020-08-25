鬼門開也適合結婚！7對新人選在七夕開心登記　鬼月真實意義曝光

▲異國戀（男：韓國、女：台灣）的新人選在農曆七夕結婚。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

農曆七月鬼門開，一般民間稱為鬼月，但其實也被稱為吉祥月，有新人就趁著這段時間結婚。25日剛好是七夕情人節，早上截至目前為止已經有7對新人到板橋戶政事務所辦理登記，而新人們紛紛表示，雖然說是鬼月，但好日子很多，加上長輩、親友們的祝福，其實不要緊的。

一對「異國戀」的新人分享道，當初先生從南韓到西門町玩，為了尋找三味食堂而向現在的妻子問路，兩人就這樣墜入了愛河，相戀一年決定步入婚姻；現年30歲的杜先生及賴小姐說，會選在七夕結婚，因為這一天剛好就是交往的12周年紀念，2人從大學就在一起，希望未來能繼續幸福下去。

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▲現年30歲的杜先生及賴小姐愛情長跑12年修成正果。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者後來還看到一臉害羞的小佐跟樂樂，小佐說，去剪頭髮的時候遇到了美髮師樂樂，他被樂樂亮麗的外型跟優雅氣質所吸引，因此主動搭訕，兩人因而結緣並相愛，交往一年決定攜手度過這輩子。小佐說，因為是7月在一起，跟7這個數字很有緣，所以選在這一天。

▲小佐因為剪頭髮跟美髮師樂樂相戀，兩人相愛1年後結婚。（圖／記者陳雕文攝）

婚事網站【結婚吧】貼文解釋，鬼月的好日子選擇多，若要挑選嫁娶檔期也比較不會有人搶，不用擠在其他好日子，跟太多新人競爭熱門場地、婚攝、新秘等，除了享有更多折扣，也能更有餘裕地準備自己理想中的婚禮！

整理各方網站說法，其實農曆七月稱作「鬼月」的正向影響，在於關懷他人、普渡眾生並懂得慎終追遠，只要保持平常心，農曆7月和其他月份就沒什麼差別，也有不少網友說，其實平時也一堆鬼，人心還比較可怕，放輕鬆點吧！任何時間結婚都只是參考，請什麼神還是法師在良辰吉時加持也沒用，會分就是會分，會幸福就是會幸福，重點是看怎麼經營！