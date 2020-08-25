雲林聯合徵才週六登場　逾8成屬在地工作...首設「身障求才專區」

▲雲林縣今年第1場就業徵才活動將於本周六8月29日上午9點在雲林國中登場，共有55家廠商、釋出2000個職缺，縣府今(25)日召開記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今年第一場就業徵才活動將於本周六8月29日上午9點在雲林國中舉行，共有55家廠商、釋出2000個職缺，雲林縣長張麗善表示，這場徵才活動原本規劃於7月畢業季辦理，因疫情影響延後，現在疫情趨緩，經濟活動也漸漸復甦，廠商逐步取消減班並釋出職缺，歡迎想求職或轉職民眾踴躍參加。

雲林縣長張麗善指出，此次設攤廠商大部分是雲林縣事業單位，產業別有高科技業、傳統產業、食品加工業、旅遊業、服務業等，職缺種類多樣，有儲備幹部、研發人員、工程師、採購、技術員等，其中不乏全國知名企業，如義美、上銀、正新、豐泰、艾杰旭(旭硝子)、福懋、利勤及三好國際酒店等。

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今年首次設置「身障求才專區」，將有開出身障職缺的公司集中，方便身障求職者應徵面試。雲林縣工業會理事長林萬宗、雲林科技工業區廠商協進會理事長蘇振毅、斗六工業區廠商協進會理事長廖憲平等人表示，感謝縣府提供這麼好的平台，讓企業可以找到好人才，雲林子弟能留在家鄉工作，企業與員工緊密結合，創造更美好的環境。

勞工處長張世忠表示，選擇「適合自己｣的工作很重要，求職者找工作前要多花時間了解自己的需求及目標，而參加就業徵才活動的優勢不但選擇性多，還可以直接與廠商面對面，加速成功錄取的機會，此次徵才活動8成以上都是在地職缺，其中670個職缺薪資3萬元起跳，尤其雲林縣的指標企業「艾杰旭」，更開出10個薪資5萬元以上之職缺搶人才，歡迎有就業需求的縣民踴躍參加，把握機會。

▲雲林縣共有55家廠商、釋出2000個職缺，8成以上都是在地職缺，其中670個職缺薪資3萬元起跳，尤其雲林縣的指標企業「艾杰旭」，更開出10個薪資5萬元以上之職缺搶人才。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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