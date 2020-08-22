大斗六文旦節將邀孩子設攤義賣文旦　暖助雲林縣脊髓損傷協會

▲斗六市公所為幫助「雲林縣脊髓損傷者協會，將於大斗六文旦節系列嘉年華舉辦寶貝老闆愛心市集」，邀請平均9歲的孩子們來擔任小小老闆擺攤，為公益盡一份心力。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所為幫助「雲林縣脊髓損傷者協會」籌備常年服務經費，將在中秋節前夕發起「大斗六文旦節系列嘉年華-寶貝老闆愛心市集」，邀請平均9歲的孩子們來擔任小小老闆擺攤，為公益盡一份心力，今（22）日舉辦攤商說明會，盼孩子們在做公益的同時更明白付出的意義與公民社會責任。

斗六市公所說明，有別於以往設攤的都是大人,這次主要負責的是所有的孩子們，報名攤商都具有強大的愛心、耐心及責任感,並且必須為自己募集攤位需要的商品,整理、標價並在設攤那一天於活動現場叫賣，市公所於說明會中也安排攤位行銷課程,教導孩子們對自己的商品整理及攤位怖置。

斗六市市長林聖爵表示，大斗六地區種植文旦約200公頃，總產量高達4200公噸，大斗六文旦節系列嘉年華將於9月12、3日盛大登場，期望透過大家的付出，能夠幫助更多脊髓損傷的朋友，另外，寶貝老闆愛心市集持續招募中，歡迎家中有12歲以下的小朋友，偕同家長親友一同參加，當日所得將全數捐予「雲林縣脊髓損協會」。

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