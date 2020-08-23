霧社出現罕見奇景「火彩虹」　他笑稱：要來買彩券了！

▲南投霧社春陽溫泉區日前出現罕見的火彩虹。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市陳姓男子19日前往南投霧社春陽溫泉區旅遊時，發現天空竟出現罕見的「火彩虹」，雖約15分鐘就消失，但由於要發生俗稱「火彩虹」的日承現象須滿足多種條件，相當少見，讓一睹這難得天文奇景的陳男覺得相當幸運，開心地說「要來買彩券了！」

陳男住處位於台中市太平區，他表示，他19日下午開車前往霧社春陽溫泉區一處露營區旅遊，約傍晚5時許，發現天空雲層透出光芒，遂取出相機拍攝，過沒多久，天空中其中一團雲層忽然散發七彩光芒，竟出現罕見的「火彩虹」，在場的人看得目不轉睛，約莫15分鐘後，「火彩虹」就消失了。

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陳男指出，他攀爬的山已超過80座，包括各百岳、中級山，飽覽過無數山中美景，但「火彩虹」則是第一次看到，覺得非常幸運，開心地說「要來買彩券了！」

▲天空中其中一團雲層忽然散發七彩光芒，出現罕見的火彩虹。

火彩虹正式的名稱為「日承」，是一種發生機率不高的罕見現象，根據中文維基百科，又稱日載、環地平弧或環水平弧，為日暈的一種，因看起來像是在天空中自燃的彩虹而得名。要出現日承須滿足以下條件，包括高空中卷雲層所在的高度至少要有6100公尺以上、卷雲層裡的冰晶數量要足夠及太陽照射卷雲層的角度正好要是58度，相當難得一見。

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