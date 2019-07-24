龜山島出現罕見「火彩虹」！賞鯨遊客大驚奇　維基百科：偉人誕生

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭人精神地標的龜山島，23日龜首岩石風化崩塌，崩塌自然奇景令目睹遊客驚呼，24日龜山島上空又出現氣象罕見奇景「火彩虹」，拍下珍貴畫面的超級星號賞鯨船解說員簡逢均說，難得看到這麼美的景象，當時船上遊客是紛紛驚奇的說這趟出航賞鯨是值回票價了。

▲▼24日龜山島上空現罕見「火彩虹」，讓賞鯨遊客驚奇。（圖／超級星號解說員簡逢均提供，下同）

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宜蘭頭城烏石港超級星號賞鯨船解說員簡逢均表示，24日上午10時40分，級星號賞鯨船駛出烏石港口時，抬頭一看，哇！龜山島上空有一道好美的「火彩虹」，「我立即向遊客廣播說請大家往龜山島上空看」。

遊客紛紛將頭轉向龜山島方向，他們也忍不住的說能看到龜山島配美麗雲彩，實在太難得了、太幸運了，也紛紛拿起手機、相機為美景留下難得畫面，更有遊客說回去要將相片放大裱起來。

擔任賞鯨解說員14年多的簡逢均說：「我也是第1次看到，而且還是在龜山島頭頂、太漂亮的畫面構圖了」這道「火彩虹」雲彩是漸漸的淡去，在10分鐘後完全消散無蹤。

出港就看到「火彩虹」後，超級星號也在龜山島海域找到鯨豚群，讓遊客一再認為出港賞到鯨豚又遇「火彩虹」太值回票價了。



根據《維基百科》：

火彩虹，又稱日載、環水平弧或環地平弧，正式名稱為日承，是一種發生在大氣層中罕見的自然現象。火彩虹並非真正的彩虹，與火也沒有任何關係，由於它看起來像是在天空中自燃的彩虹而得名。

要出現這樣的自然現象，須滿足發生條件：

一、高空中卷雲層所在的高度至少要有20,000英尺（6,100公尺）以上;

二、卷雲層裡的冰晶數量要足夠;

三、最關鍵的因素就是太陽照射卷雲層的角度正好要為 58度（也有資料說是58 ° -68 °）

古人常稱偉人降生時天空彩雲五顏六色有如火燒，即指此現象。

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