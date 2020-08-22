停車場燈光全開暗空公園成「亮空公園」！天文迷超失望…觀光處：會改善

▲合歡山國際暗空公園鳶峰停車場，燈具亮度嚴重影響觀星品質。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣仁愛鄉合歡山國際暗空公園，是台灣第1座國際暗空公園，隨著疫情解封，不少民眾搶先上合歡山鳶峰體驗首座的觀星平台，但有人發現鳶峰停車場設置20幾盞燈具的燈光，竟嚴重影響觀星品質，星星都看不見幾顆，讓優質的暗空公園頓時成了「亮空公園」。

合歡山國際暗空公園是繼日本、南韓之後亞洲第3座，更是台灣第1座的國際暗空公園，南投縣政府將鳶峰改造成首座觀星平台，將在9月19日正式啟用，不少民眾得知後於近日前往體驗，卻發現鳶峰停車場內裝了20多盞燈具，其燈光亮度嚴重影響觀星品質，目視僅能看到3等星，讓滿懷期待的天文迷大失所望。

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「這種燈光環境和國際暗空公園的要求根本背道而馳！」天文迷建議縣府，減少燈具數量跟亮度，且晚間9時後關閉燈光，停車場入口可改用反光板或反光線條取代燈具，別讓國際暗空公園成為國際笑話。

▲南投縣觀光處表示將會廠商立即改善。

對此，南投縣觀光處回應，合歡山成為暗空公園後，觀星者增多，為提供更好的觀星環境，上星期已安裝照明系統，目前工程尚在測試中，燈光全亮並非常態。有關民眾反應建議意見，縣府已委請暗空總顧問及天文專家，再依合歡山國際暗空公園管理公約内容全面檢視並要求廠商立即改善，首先拆除矮燈並檢討矮燈的角度、亮度、照色、數量、位置及開關時間，以維護星空環境。

南投縣觀光處也說，25日將邀請産官學開會研商未來的發展願景共識、後續的維運管理模式、如何整合産業發展、環境教育宣傳及相關行銷推廣工作（含星空季活動）等5大議題的研商會議，希望打造優質友善的觀星環境及整合在地觀光業者共同發展星空産業鏈，並朝一低三高（低承載分流、高品質、高價質、高安全）的旅遊模式發展。

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