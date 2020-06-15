宜蘭天空出現罕見「火彩虹」　奇景太美！網：好想沖洗出來裱掛

▲14日下午宜蘭上空出現氣象罕見「火彩虹」，維基百科：偉人誕生。（蘭陽博物館館長陳碧琳提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

14日下午宜蘭上空出現被古人視為「偉人誕生」（詳見維基百科）景像的「火彩虹」，蘭陽博物館館長陳碧琳拍下「火彩虹」的照片po上臉書，網友紛紛驚呼太美，「那是實景拍攝嗎？太美了，這三張照片畫數高嗎？我好想沖洗出來裱掛。」

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蘭陽博物館館長陳碧琳說，他是首次看到「火彩虹」，也是非常驚喜，是14日下午5時許，在國5宜蘭與頭城交流道側車道間，發現天空有此奇景。

根據《維基百科》：

火彩虹，又稱日載、環水平弧或環地平弧，正式名稱為日承，是一種發生在大氣層中罕見的自然現象。火彩虹並非真正的彩虹，與火也沒有任何關係，由於它看起來像是在天空中自燃的彩虹而得名。

要出現這樣的自然現象，須滿足發生條件：

一、高空中卷雲層所在的高度至少要有20,000英尺（6,100公尺）以上;

二、卷雲層裡的冰晶數量要足夠;

三、最關鍵的因素就是太陽照射卷雲層的角度正好要為 58度（也有資料說是58 ° -68 °）

古人常稱偉人降生時天空彩雲五顏六色有如火燒，即指此現象。

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