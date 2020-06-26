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日本天空驚見「七色彩雲」！　網讚嘆：上帝給的禮物

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實習記者施怡妏／綜合報導

日本關東26日上午10時30分，天空出現一抹「七色彩雲」，位於東京都的許多民眾都看的一清二楚，並上傳到Twitter上，造成一股轟動，網友們紛紛驚呼，「根本美極了！」這罕見的天文現象為「環水平弧」（環水平アーク，Circumhorizontal Arc），正式中文名稱為「日承」。古人常稱偉人降生時天空彩雲五顏六色有如火燒，即指此現象。

「日承」其實是「日暈」的一種，是非常罕見的天文現象，通常在緯度較低的地方較常看見，當太陽光穿過高空中帶有較多「冰晶」的卷雲層，產生58度的折射之後，雲朵就會出現如同彩虹一般七彩的現象，有如「在空中燃燒的彩虹」，因此也被稱為「火彩虹」。此外，月亮也能產生日承，但是這種現象更加罕見，因為月亮要足夠亮（比如滿月）才能產生可以讓人看到的日承。

照片上傳之後引起許多網友討論，「這位畫家在天空作畫」、「這是一件如此美妙的事物」、「好像我在天空中的塗鴉」、「感覺是某件事情的標誌」、「這是上帝給的禮物」、「很慶幸在有生之年可以看到這麼美麗的事物」、「好像中頭獎一樣」、「是彩虹色的翅膀」、「是彩虹橋！」。

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