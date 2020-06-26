日本天空驚見「七色彩雲」！　網讚嘆：上帝給的禮物

【関東上空 虹色の雲が出現中】— ウェザーニュース (@wni_jp) June 26, 2020
東京や神奈川では、南の空にきれいな虹色の雲が見えているところがあります。
この現象は「環水平アーク」と呼ばれ、氷の粒で出来た薄い雲によって太陽光が屈折することで虹色に見えています。https://t.co/Vhv5S45ykX pic.twitter.com/bm6nY9hGaY
實習記者施怡妏／綜合報導
日本關東26日上午10時30分，天空出現一抹「七色彩雲」，位於東京都的許多民眾都看的一清二楚，並上傳到Twitter上，造成一股轟動，網友們紛紛驚呼，「根本美極了！」這罕見的天文現象為「環水平弧」（環水平アーク，Circumhorizontal Arc），正式中文名稱為「日承」。古人常稱偉人降生時天空彩雲五顏六色有如火燒，即指此現象。
雲みたいな虹 pic.twitter.com/OVVHehykRw— 勝利の法則単勝複勝 (@qHlAsxkia19aLCp) June 26, 2020
虹雲？？#虹雲 pic.twitter.com/4KigoTlvzz— みやりん (@j2DceH3U8VpMCdC) June 26, 2020
「日承」其實是「日暈」的一種，是非常罕見的天文現象，通常在緯度較低的地方較常看見，當太陽光穿過高空中帶有較多「冰晶」的卷雲層，產生58度的折射之後，雲朵就會出現如同彩虹一般七彩的現象，有如「在空中燃燒的彩虹」，因此也被稱為「火彩虹」。此外，月亮也能產生日承，但是這種現象更加罕見，因為月亮要足夠亮（比如滿月）才能產生可以讓人看到的日承。
照片上傳之後引起許多網友討論，「這位畫家在天空作畫」、「這是一件如此美妙的事物」、「好像我在天空中的塗鴉」、「感覺是某件事情的標誌」、「這是上帝給的禮物」、「很慶幸在有生之年可以看到這麼美麗的事物」、「好像中頭獎一樣」、「是彩虹色的翅膀」、「是彩虹橋！」。