慣老闆給任務！半夜運菜苗「霧社-梨山-宜蘭南山」　埔里哥傻眼...霸氣反擊

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

利奇馬颱風襲台，一名員工昨晚接到老闆任務，要他半夜運菜苗從南投霧社一路到宜蘭南山，讓他憤怒又傻眼，直言一趟也沒賺多少錢，還要他「拿命跑」，最後在網友們的建議，他霸氣反擊，「我不幹了，讓他去吃一次羹」。

這名員工昨晚在「爆怨公社」提到，「明明發佈陸上颱風警報，為什麼我的老闆還要我半夜運菜苗，從霧社到大禹嶺，再到梨山然後目的地是宜蘭縣南山，還說颱風已經走了，我看這趟要是沒在山上被落石砸到，回埔里後大家切掉好了。」

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▲原po感嘆，「打算凌晨兩點放他管，讓他知道他理虧在哪」。（圖／翻攝自爆怨公社）

慘的是，他原本計畫颱風天兼差，在埔里做兩天室內工程，也已經答應朋友了，結果老闆這樣一搞，害他被迫放鳥，朋友甚至冷冷地說，「不會再找你了」。

對於慣老闆又自私的行徑，網友們也燃起一把火，紛紛勸他「成年人要學會做出取捨，但沒了命什麼也都沒了」、「老闆沒拿你的命當命，應該要換老闆了」、「人活著都可以再選別條路走；人死了你連路都走不了」、「留得青山在，不怕沒柴燒」、「不要上梨山了，很危險...」、「別傻了，白天那種山路都很難跑了，還大半夜，他想死別人可不想阿」。

最後，原po終於下定決心，放生老闆，並打算親自帶東西到工地和朋友賠罪，「真的不需要賣命成就他，就是因為剛剛朋友說了，不再找我做室內裝修，火氣就上來。況且賺的不多，還很危險，我不幹了應該就剩他哇哇叫」。

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▼南投霧社-大禹嶺-梨山-宜蘭南山。（圖／翻攝自Google地圖）