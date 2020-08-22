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人夫刺死前小三新歡...掰「媽會打工賠償贖罪」獲輕判　一毛未給改判無期

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▲簡男持刀刺死小三男友，二審判刑15年，更一審改判無期徒刑。（示意圖／免費圖庫Flickr／Wimena Kane）

▲簡男持刀刺死小三男友，二審判刑15年，更一審改判無期徒刑。（示意圖／免費圖庫Flickr／Wimena Kane）

記者白珈陽／台中報導

南投縣已婚簡姓男子，與小三林姓女友分手後，得知林女另結新歡文姓男子，竟醋勁大發，持水果刀衝進林女家中，當著林女及其8歲女兒面前將文男刺死，一審將他判處無期徒刑，二審簡男表示「老母到農會做臨時工，籌錢賠償對方為他贖罪，他想到自己媽媽，也會想到文男的媽媽」，改判刑15年；更一審認為簡無真誠悔過之心，且迄今均未賠償被害人家屬，未獲害人家屬原諒，又判無期徒刑。可上訴。

判決書指出，簡姓男子（42歲）自述其為國中畢業，已婚，育有2名小孩，在學校擔任校車司機，家中是九二一受災戶，家庭經濟不佳。簡與林姓女子曾為男女朋友，2人2017年11月間分手，林女在2018年10月間與文姓男子交往並同居。簡男得知在長照中心上班的林女新歡文男，醋勁大發，隔月20日晚間7時30分許先去五金行買一把長約33公分的水果刀，接著騎機車前往林女住處，頭戴全罩安全帽持刀上樓，看到文男正在電視機前裝電視盒，竟當著林女及女兒面前，持刀直接刺入文男右側腹腰。

林女見狀立刻上前抱住文男，避免他再遭刺殺，簡男卻因此怒火中燒，將林女拉開後，再朝文男刺3刀，其中一刀刺中他的左肺上葉倒地。林女嗆說要報警，帶著女兒離開現場，簡男也隨後將刀帶走，騎機車逃逸。警方獲報立刻將文男送醫急救，但最後仍因出血性休克，到院前已死亡。簡男也在母親陪同下，前往派出所投案（不符合自首要件）。

簡男對於犯行均坦承不諱，但否認有殺人意圖，他辯稱，他們是在拉扯中導致傷害，並非一開始就要致被害人於死地。他買水果刀要切檸檬，這是日常用品，只是現場發生情況不是他能控制，才導致變成兇器。

一審依殺人罪將簡男判處無期徒刑，他不服上訴。二審審理時，他表示「我家裡還有人要養，一個11歲、一個12歲，在這之前我有工作，沒有傷害任何人。我與林女證人的感情糾紛導致對方的死，我只求有彌補的機會」。

他還說「我母親也有到農會去做臨時工來還，我想到我媽媽，也會感受到被害人的媽媽，我知道責任在我身上，但不是我家裡也不是我小孩可以承受，我知道我當時的衝動，我當時如果能想到的話」等語，合議庭認他有悔意，改判刑15年。檢察官不服提起上訴。

更一審合議庭審酌，簡與被害人素不相識，彼此原無仇隙怨懟，竟僅因前女友與被害人交往即萌生殺意，持刀殺害被害人，剝奪被害人寶貴生命，致使被害人家庭破碎，留給被害人家屬永遠無法磨滅的傷痛。簡雖坦承犯行，但並無悛悔實據，且迄今均未有任何賠償被害人家屬，被害人家屬也未能原諒被告，因此將簡男判處無期徒刑， 褫奪公權終身。

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