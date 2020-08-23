台中男廚房引爆瓦斯桶「90%」燒燙傷！自行走出門口後倒下…醫院搶救中

▲陳男在自家廚房引爆瓦斯桶造成自己90%燒燙傷，目前仍在搶救中。（圖／台中市消防局）

記者白珈陽／台中報導

台中市潭子區23日凌晨發生一起民宅瓦斯氣爆火警，據悉，一名陳姓男子疑情緒低落，將自己反鎖在自家廚房內並點燃瓦斯，爆炸後陳雖自行跑出門外，但造成90%燒傷，目前仍在醫院搶救中。警方表示，本案未波及他處、氣爆範圍僅在陳家，也未傷及他人，至於陳男為何情緒失控點燃瓦斯，原因還須進一步釐清。全案將朝公共危險罪調查。

台中消防局表示，23日凌晨12時49分許獲報，報案人稱其兒子（陳男）疑要開瓦斯自殺，地點為福潭路一處民宅，立即派遣潭子消防分隊共3車8人前往支援，未料還沒抵達目的地，就在電話中聽到報案人說已經爆炸了，立即加派頭加厝及四平分隊車組前往搶救。

消防人員到場後發現有明顯火光，趕緊出水搶救，同時發現1名男傷者倒臥於民宅1樓大門口前，意識模糊，全身多處燒燙傷，緊急將他送往中國附醫急救。至於起火點，現場為3樓RC建物，初判是1樓廚房後側因引爆瓦斯起火、燃燒面積約2平方公尺、財物損失約5000元。

警方表示，陳男（39歲）今日突然情緒不穩，向其母親表示「不想活」後，將自己反鎖於廚房並點燃瓦斯導致爆炸，警方到場時陳男自行走出大門，經送醫急救後院方指出，陳男全身有90%傷燙傷，目前仍在搶救中。火警未波及他處也無其他人員受傷，另外，陳男與母親近日也曾發生爭執，至於陳男確切情緒失控的原因還須釐清調查。

▲陳男情緒低落，引爆瓦斯桶。

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