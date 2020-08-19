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國道1號增設中豐交流道　鄭文燦：交通部全額支應2025年底通車

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▲桃園市長鄭文燦19日表示，國道1號增設中豐路交流道案已獲得行政院核定，交通部同意全額支應，預計2025年年底通車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦19日表示，國道1號增設中豐路交流道案已獲得行政院核定，交通部同意全額支應，預計2025年年底通車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

備受矚目的國道1號桃園市中豐交流道增設案已露出曙光，市長鄭文燦19日表示，本案已獲得行政院核定，總工程經費12.69億元將由國道基金全額支應，預計將於2013年開始施工，2025年年底完工通車，除可紓解中壢交通壅塞問題，亦將預留納入交通部要求五楊高架延伸至苗栗頭份段工程併同辦理，完工後可提供中壢青埔地區充足聯外交通，有效分流中壢與內壢交流道車流。

鄭文燦19日主持市政會議聽取交通局「國道1號增設中壢中豐交流道」專題報告，其中升格前的國道1號增設中豐交流道計畫，規劃的總工程總經費為69.98億元，包括用地費近60億，因徵收費用過高，國發會要求減少徵收面積，採取多元用地取得方式以降低用地成本。

此外，桃園市升格直轄市後，經市府與交通部協調，決定第1期先行闢建車流比例佔70%的北向匝環道，預留第2期增設南向匝環道結構，總工程經費則由69.98億元大幅降低至12.69億元，減幅達80%，經費將由國道基金全額支應，將於2025年年底完工通車。

鄭文燦指出，增設中豐交流道案經協商後，市府無任何財政負擔，同時還獲得交通部與國發會支持，高公局將辦理規劃設計、用地取得、都市計畫與環差分析，希望有效縮短期程，市府會敦促高公局於2025年底前完成中豐交流道增設工程。

此外，第1期規劃的中豐交流道為4分之3型交流道，第2期南向工程部分，行政院要求交通部納入五楊高架延伸苗栗頭份段工程併同辦理，計畫完工後可提供中壢青埔地區充足聯外交通，有效分流既有中壢與內壢交流道車輛，以達成更大交通紓解效益。

鄭文燦強調，針對增設中豐交流道一案，市府也配合推動南園二路打通至中豐北路，以銜接內壢交流道與中豐北路交流道，都發局會先行辦理都市計畫變更，中豐交流道完成後，市府可即刻辦理南園二路打通案，以發揮增設中豐路交流道之效益；另外有關國道2號大竹交流道匝道高架跨越縣道110甲計畫案，高公局今年7月曾召開可行性研究初核會議，市府將依審查意見修正中，希望讓大竹交流道往青埔地區交通更加順暢。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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