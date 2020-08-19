　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狠父虐殺7月大女嬰埋屍爆案外案　曾性侵女同事！她喝漂白水自殺獲救

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市龍姓男子今年6月間涉嫌虐殺僅7月大的女嬰，還埋在新屋海濱沙灘上，桃檢最近查出龍男涉嫌在前年11月性侵女同事予以起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍姓男子今年6月間涉嫌虐殺僅7月大的女嬰，還埋在新屋海濱沙灘上，桃檢最近查出龍男涉嫌在前年11月性侵女同事予以起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市印尼籍龍姓男子今年6月間被查出涉嫌虐殺僅7個月大的親生女兒，事後將女嬰遺體藏在冰箱3天，擔心發出屍臭夥同妻子與林姓小三開車至新屋永安海濱沙灘埋屍，目前在押中；桃檢查出，龍男涉嫌在前年11月與女同事相約飲酒，卻趁機脫去褲子，不顧女子堅持拒絕仍以指侵、性侵得逞，事後女子飲用漂白水自殺獲救，檢方19日依強制性交罪嫌將隆男提起公訴。

檢警指出，24歲的龍姓男子今年6月中旬在家中疑似虐殺7個月大親生女兒，事後與陳姓妻子將女嬰遺體放在冰箱冰藏3天，事後擔心拉出屍臭夥同林姓女子（龍男小三）開車將女嬰埋藏在新屋區永安漁港附近之新濱二號橋附近沙灘埋屍，事後被龍男姐姐查出女嬰怎麼突然失去蹤跡，詢問後才揭露這起人倫悲劇，龍男遭桃檢依遺棄致死罪嫌向桃園地院聲請羈押禁見獲准，陳女則無保羈押，林女則諭知限制住居。

▲桃園市龍姓男子今年6月間涉嫌虐殺僅7月大的女嬰，事後在桃檢等待接受夜間訊問。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍姓男子今年6月間涉嫌虐殺僅7月大的女嬰，事後在桃檢等待接受夜間訊問。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，羈押中的龍男在2018年11月3日晚上10時許，傳LINE給女同事相約在其中壢區住處喝酒，女同事自行搭計程車前往龍住處，雙方共飲啤酒後，龍男佯稱不勝酒力，假意請女同事扶他回房間休息，竟以身體優勢將女同事壓制在床上，女同事以言語堅稱「不要」，還以雙手、雙腳推拒掙扎，但龍男仍強行脫去其褲子，先以手指指侵，再硬上性侵得逞，女同事受辱後打電話給同事哭訴，再由同事陪同赴醫院驗傷報警提告。

龍男在偵訊時坦承與女同事在住家客廳一起喝酒，事後酒醒發現自己躺在房間，對於有無對女子強制性交則未說清楚；女同事則指證，受辱後因為想到這事發後覺得很煩，因而曾自殺獲救；其同事與作證，女子受害後一度飲用漂白水企圖自殺獲救等事實。

桃檢發現，女子經醫院驗傷後發現下體有撕裂傷與創傷反應，內褲所採集的男性DNA與龍男吻合，另根據LINE對話紀錄龍確實主動邀女同事喝酒等等事證明確，檢方19日偵結依強制性交罪嫌將龍男提起公訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

►桃園蘆竹濱海遊憩區男子遭海浪捲走　命危送醫急救

►桃園男向前女友逼債反遭圍毆「亂棒虐死」　11惡煞抓到了！

►邀女性友人談心事竟「想跟你XX」　桃園男熊抱強吻下場曝光

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
「踩30孩童」當人體地毯！陸大使行徑惹議　當地議員：迎賓儀式
撐不下去！誠品書店宣布下半年再關3間店
花前男友10億整形成Angelababy！8頭身正妹被毀容「
超車就被比中指！女副駕「曬照肉搜」　機車男PO行車紀錄器大逆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

正妹警壓制抓狂女帥爆！超狂背景曝光...從小跟刑警爸「衝現場」

老媽懷孕才回家離婚　失聯30年還要前夫3子女各給5937元養她

通姦除罪才獲免訴！再約人夫激吻　小三正宮互打都被判刑…只有他沒事

屏東內埔2自小客車相撞　老師、學生4人受傷

報稅驚覺自己在徐旭東飯店打過工　新北公務員怒告6業者拿他當人頭

收回扣支付心靈成長課程費、美容保養　前三總軍官遭重判12年半定讞

遭爆「偽單身」偷吃OL！型男教授反擊：「矮胖大嬸」用網美照騙人

狠父虐殺7月大女嬰埋屍爆案外案　曾性侵女同事！她喝漂白水自殺獲救

政府機關接連遭駭手法曝　調查局鎖定2大陸駭客組織透過供應鏈攻擊

深夜溜出門賭博…她見鳳山警破門「嚇到心律不整」！求別告訴孩子：怕沒面子

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

田馥甄沙漠拍攝差點被風吹走　不小心自爆「胸部這麼...」

正妹警壓制抓狂女帥爆！超狂背景曝光...從小跟刑警爸「衝現場」

老媽懷孕才回家離婚　失聯30年還要前夫3子女各給5937元養她

通姦除罪才獲免訴！再約人夫激吻　小三正宮互打都被判刑…只有他沒事

屏東內埔2自小客車相撞　老師、學生4人受傷

報稅驚覺自己在徐旭東飯店打過工　新北公務員怒告6業者拿他當人頭

收回扣支付心靈成長課程費、美容保養　前三總軍官遭重判12年半定讞

遭爆「偽單身」偷吃OL！型男教授反擊：「矮胖大嬸」用網美照騙人

狠父虐殺7月大女嬰埋屍爆案外案　曾性侵女同事！她喝漂白水自殺獲救

政府機關接連遭駭手法曝　調查局鎖定2大陸駭客組織透過供應鏈攻擊

深夜溜出門賭博…她見鳳山警破門「嚇到心律不整」！求別告訴孩子：怕沒面子

中職／峮峮日媒專訪　透露最常講日語、心吃早餐組合

「帶人要帶心」　陳景峻酸柯文哲：一人引導早晚被看破手腳

北宜高鐵勝出機率大！林佳龍曝「3大優勢」：環保、運能、觀光都更好

俄國新冠疫苗10月上市！普丁：已有20個國家搶購10億劑

牛隻猛衝狠撞！獸醫施打牛結節疹疫苗…遭牽繩拉4公尺輕微腦震盪

里拉德「關鍵36呎三分」對手也讚嘆　美記稱「拓荒者史上最強老八」

捷克參院議長9/1赴立院發表演說　游錫堃：配合實施全程戴口罩

北加州電暴引發1萬公頃大火　熱浪飆破70年來全球高溫紀錄

LIVE／越南、上海「台灣輸出」確診各+1　指揮中心14時說明

檯面上狂轟！川普爆已在佛州完成「郵寄投票」：這裡的投票系統很安全

社會熱門新聞

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

金門遊遭丟包太武山！領隊竟喊：他們硬要出團

臨櫃存3.4萬2天後銀行來電「少給2萬」　女教師氣炸

型男教授偽單身偷吃　上市公司美女主管慘淪性、財ATM

基隆旅社5死慘案！陸戰隊軍人大屠殺成人魔

快訊／台南一中畢業生楊振杰昏迷4天醒了

優良司機用「巧克力」誘拐！3度性侵弱智女

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

桃園大圳驚見裸女屍！臉部「全潰爛」仰躺

警打右轉燈3秒後「左轉」！18歲騎士撞上倒地

清純妹18歲下海涉擄客勒贖　八大通緝找人

台南女床上詭異亡！頸部「一圈青黑」老公嚇傻

內湖民宅凌晨竄火　一家4口2人嗆傷

更多熱門

相關新聞

變態爸貢獻「女友」　強迫2兒「轉大人」

變態爸貢獻「女友」　強迫2兒「轉大人」

加拿大時尚大亨尼加德(Peter Nygard)近來官司纏身，除了曾被57名女子控告性侵，2名兒子16日也對他提出起訴，控告14、15歲時被他所雇用的性工作者奪走童貞，強迫還是未成年者的他們一夜之間「成為男人」。

渣男開價「10萬包養」　3女上當遭暴力性侵

渣男開價「10萬包養」　3女上當遭暴力性侵

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

到望高寮看夜景！女大生遭網友「車內強來」不敢睜眼

到望高寮看夜景！女大生遭網友「車內強來」不敢睜眼

范國勇、張妙如、王秋嵐／看懂權勢性侵

范國勇、張妙如、王秋嵐／看懂權勢性侵

關鍵字：

虐殺女嬰埋屍案狠父性侵

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

今年的鬼特別兇！　「超雷8大禁忌」母湯犯

失聯工讀生不幸過世　統一獅派人協助

郭書瑤深夜「緊身低胸」肉貼眼鏡男新歡！恩愛牽手被帶回家

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

板橋299元吃到飽爽嗑燉飯、義大利麵

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

即／越南新增1例台灣入境確診

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

全家加碼振興！200變600元購物金

許瑋甯婆婆驚人美貌曝光！

央視：一旦武統「首戰即終戰」

更多

最夯影音

更多
《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話
尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面