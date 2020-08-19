狠父虐殺7月大女嬰埋屍爆案外案　曾性侵女同事！她喝漂白水自殺獲救

▲桃園市龍姓男子今年6月間涉嫌虐殺僅7月大的女嬰，還埋在新屋海濱沙灘上，桃檢最近查出龍男涉嫌在前年11月性侵女同事予以起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市印尼籍龍姓男子今年6月間被查出涉嫌虐殺僅7個月大的親生女兒，事後將女嬰遺體藏在冰箱3天，擔心發出屍臭夥同妻子與林姓小三開車至新屋永安海濱沙灘埋屍，目前在押中；桃檢查出，龍男涉嫌在前年11月與女同事相約飲酒，卻趁機脫去褲子，不顧女子堅持拒絕仍以指侵、性侵得逞，事後女子飲用漂白水自殺獲救，檢方19日依強制性交罪嫌將隆男提起公訴。

檢警指出，24歲的龍姓男子今年6月中旬在家中疑似虐殺7個月大親生女兒，事後與陳姓妻子將女嬰遺體放在冰箱冰藏3天，事後擔心拉出屍臭夥同林姓女子（龍男小三）開車將女嬰埋藏在新屋區永安漁港附近之新濱二號橋附近沙灘埋屍，事後被龍男姐姐查出女嬰怎麼突然失去蹤跡，詢問後才揭露這起人倫悲劇，龍男遭桃檢依遺棄致死罪嫌向桃園地院聲請羈押禁見獲准，陳女則無保羈押，林女則諭知限制住居。

▲桃園市龍姓男子今年6月間涉嫌虐殺僅7月大的女嬰，事後在桃檢等待接受夜間訊問。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，羈押中的龍男在2018年11月3日晚上10時許，傳LINE給女同事相約在其中壢區住處喝酒，女同事自行搭計程車前往龍住處，雙方共飲啤酒後，龍男佯稱不勝酒力，假意請女同事扶他回房間休息，竟以身體優勢將女同事壓制在床上，女同事以言語堅稱「不要」，還以雙手、雙腳推拒掙扎，但龍男仍強行脫去其褲子，先以手指指侵，再硬上性侵得逞，女同事受辱後打電話給同事哭訴，再由同事陪同赴醫院驗傷報警提告。

龍男在偵訊時坦承與女同事在住家客廳一起喝酒，事後酒醒發現自己躺在房間，對於有無對女子強制性交則未說清楚；女同事則指證，受辱後因為想到這事發後覺得很煩，因而曾自殺獲救；其同事與作證，女子受害後一度飲用漂白水企圖自殺獲救等事實。

桃檢發現，女子經醫院驗傷後發現下體有撕裂傷與創傷反應，內褲所採集的男性DNA與龍男吻合，另根據LINE對話紀錄龍確實主動邀女同事喝酒等等事證明確，檢方19日偵結依強制性交罪嫌將龍男提起公訴。

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