罷韓選票比挺邁高　鄭文燦：民意期待高雄有新的開始

▲對於罷韓不挺邁，鄭文燦表示：民意期高雄有新的開始。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

高雄市長補選落幕，由代表民進黨參選的陳其邁順利當選，對於罷韓的選票比挺邁的高，桃園市長鄭文燦16日針對媒體詢問此一看法表示，每次的選擇狀況不一，民意的傾向是期待高雄有一個新的開始，我想這個意義比什麼數字都來的重要。

▲鄭文燦臉書PO文期陳其邁用兩年的時間，拚出四年的建設。（圖／市府提供）



而陳其邁補選上任高雄市長，任期只有二年多，鄭文燦也認為，高雄人希望有一個新的開始，他相信陳其邁已經準備好了，陳將會是一個好市長，陳所提的產業、交通、就業及空汙四大議題，相信陳的心中都有藍圖，而事實上中央政府過去的幾年當中，給予高雄非常大的支持，希望高雄能產業轉型，成為南台灣的火車頭。

鄭文燦也在陳其邁當選高雄市長後，於臉書Po出「榮耀歸高雄，兩年拚四年」文，期勉陳其邁為年輕人創造更多的工作機會，用兩年的時間拚出四年的建設。據了解，這次的高雄市長補選，投票率四成，陳其邁獲得67萬多票，得票率突破70%，並沒打破自己在2018年拿下的74萬票個人紀錄；而高雄市在6月6日罷韓的選票為93萬票，顯示仍有20多萬的選民支持罷韓，但並沒有出來挺邁。

・網友譽為「美白神霜」