桃園男向前女友逼債反遭圍毆「亂棒虐死」　11惡煞抓到了！

▲桃園市葉姓男子與林姓前女友有債務糾紛，16日談判逼債時卻反遭11名惡煞攔截至楊梅區某家閒置工廠圍毆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子與林姓前女友有債務糾紛，16日夥同友人向林女逼債卻反遭林女友人攔截，強押至楊梅區閒置工廠以棍棒圍毆凌虐整晚，葉男傷重奄奄一息，葉男表弟獲悉後趕往救人，發現葉男手腳骨折且多處受傷，緊急送醫急救後仍回天乏術，楊梅警方向桃檢報告，17、18日兵分多路循線逮捕陳姓男子等11人到案，全案依殺人等罪嫌移送桃檢偵辦。

檢警調查，桃園市楊梅區34歲葉姓男子與35歲的林姓前女友分手後因財務糾紛相約談判，16日凌晨葉男邀約李姓友人找前女友逼債，雙方談判沒有共識還發生口角，葉男等人將林女友帶上車離開，林女的陳姓友人獲悉後趕來營救，率同多名友人在新竹縣湖口鄉攔截葉男。

▲桃園市葉姓男子與林姓前女友有債務糾紛，16日談判逼債時卻反遭11名惡煞駕車攔截，車身有嚴重撞擊痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

葉男之友人與林女趁亂脫逃，葉男卻遭陳男等人強押上車帶回楊梅區民安路上某家閒置廠房分持棍棒痛毆整晚，葉男手腳慘遭打斷，其他身體多處也多處挫擦傷，葉男表弟獲悉後於17日趕往救人，哀求陳男等人將奄奄一息的葉男送醫治療，經院方搶救後仍因多重器官衰竭於17日下午宣告不治。

▲桃園市葉姓男子與林姓前女友有債務糾紛，16日談判逼債時卻反遭11名惡煞攔截至楊梅區某工廠附近痛毆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局偵查隊據報後報請桃檢指揮偵辦，專案小組根據監視畫面循線在17日深夜與18日上午兵分多路將48歲的陳男等11名涉案人員分別逮捕到案，警方偵訊後將陳男等人依殺人、妨害自由與妨害秩序等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，至於葉姓男子死因則將解剖釐清死因，並呼籲在逃林姓女子到案說明以釐清案情。

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