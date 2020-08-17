影／童軍火焰殘酷舞台　鄭文燦過3關加碼「蛇舞」：我用洪荒之力和滿滿熱忱來挑戰

▲鄭文燦接受桃園的童軍社團大考驗。（圖／翻攝鄭文燦臉書影片，下同）

政治中心／綜合報導

桃園市長鄭文燦近來因為一支和桃園的童軍社團的影片，在網路上廣受討論。影片中，鄭文燦參加了童軍大露營的活動，使出渾身解數想要爆發自己的「童軍魂」，不料評審們都相當犀利，甚至還虧他「文燦啊！不要這麼想紅」。

曾是國小童軍的鄭文燦，活動一登場便自信滿滿地說道「我是桃園市童子軍，幼童軍，一路這樣上來！」然而，擔任評審的同學們可都是以最嚴厲的目光看待，鄭文燦在這場童軍大露營活動中可謂是迎來人生中最殘酷的一晚。

活動單位在當天除了特別邀請桃園6位頂尖的行義童軍擔任火焰導師來評審鄭文燦，同時也祭出獎勵，如果鄭文燦通過考驗，就能加入評審的童軍社，並得到全國巡迴火舞表演的機會。

鄭文燦首先接受考驗的是「拜火儀式」，他須雙腳跪地，雙手前後滑動，高喊口號。不過，正式進行挑戰時，鄭文燦不時偷瞄一旁同學的動作，還被評審發現在對嘴，跳舞的過程中鄭文燦的手腳就遇到一些困難，時時掉拍，也憋住很喘的氣息。

緊接而來的第二場考驗是「野外生火」，不過，當看完鄭文燦的表現，擔任評審的導師臉上出現三條線地說，「在生火方面，我們不用這麼急，慢慢來，文燦有點太激動了，竟然打得比我快，我不會馬上地讓他進我童軍社」。

對於鄭文燦前兩關的表現，導師評語超犀利，「我不認為文燦是一個資深的童軍」、「我覺得不行」、「動沒多久就滿頭大汗」、「他可能最近比較少在運動，他的腳會抖或是偏掉」、「雖然拍子已經非常慢了，有點Delay掉」、「文燦啊！不要這麼想紅，你要謙虛一點」。

眼看在最終考驗中弄巧成拙，鄭文燦趕緊召集幕僚討論對策，主動提出加碼蛇舞作為考驗的加分題，沒想到，意外得到火焰導師們青睞。

火焰導師說，「如果經過一番訓練，他可能可以變成一個大塊肌的猛男吧！」、「我認為他有表現出熱忱」、「我會願意讓文燦加入我們社團」、「參加社團就是要有一顆想要積極參與的心」、「今天的態度是我蠻喜歡的」

當然，鄭文燦已經超過高中社團入社年齡太多，大會又駁回鄭文燦的加入申請，但火焰導師們都被鄭文燦的熱忱打動。鄭文燦在臉書開心寫下，「阿燦的一個動作，讓童軍社的學長姐看傻了…感謝學長姊們，讓我迎來人生中最殘酷的一晚，火焰青春大考驗，我來了！」

對於同學們的嚴苛考驗，鄭文燦笑說，「希望下次有機會能再和承承同學PK，加油！」、「我用了洪荒之力，和滿滿的熱忱來挑戰」。

影片上線後，吸引大批網友留言「文燦真的可愛欸！但是承承同學會不會太嚴苛了」、「好好笑的影片，好貼近學生！」、「桃園最百搭吉祥物！」、「文燦真性情！和年輕童子軍一起！若是我可能體力差跟不上了！好棒喔！」、「市長跳營火舞很可愛」、「每天行程這麼多，能到這種程度已經很讚了」