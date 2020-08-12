蘆竹誠聖宮關帝文化季踩街　鄭文燦：祈求航空城計畫順利展開

▲桃園市蘆竹誠聖宮12日舉辦「神禧夜巡遶境」祈福踩街，市長鄭文燦（中左）與議長邱奕勝（右）、誠聖宮主委劉勝全（右三）等人請出關聖帝君上鑾轎遶境祈福。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹誠聖宮12日舉辦「神禧夜巡遶境」祈福踩街民俗活動，吸引上萬市民參與，市長鄭文燦表示，誠聖宮緣於徐氏祖先自福建省來台，恭請關聖帝君陪伴保平安，感謝誠聖宮在各屆主委帶領下，發展出具在地特色活動，他向關聖帝君祈求保佑桃園航空城計畫順利展開，市民平安健康。

▲桃園市蘆竹誠聖宮12日舉辦「神禧夜巡遶境」祈福踩街，信眾沿街擺設香案迎接。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹區有百年歷史的誠聖宮奉祀關聖帝君，今年配合「2020關公文藝季活動」舉辦盛大花燈夜巡遶境活動，由市長鄭文燦與議長邱奕勝率領地方民代、里長向關聖帝君請神駕出巡，扶神明鑾駕上轎，108個陣頭花燈與信眾遶境蘆竹、大園等地區，沿途受到大批信眾擺設香案祈福祭拜。

▲桃園市蘆竹誠聖宮12日舉辦「神禧夜巡遶境」祈福踩街，關公造型花車相當吸睛（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，誠聖宮位於桃園機場捷運A11坑口站附近，未來坑口、菓林是航空城計畫的機場北側新市鎮，適逢關聖帝君聖誕千秋舉辦花燈夜巡遶境、健走與文藝季共計4天活動，希望凝聚信徒力量，祈求下月市府完成桃林鐵路活化與機捷大道等2大建設，祈望關聖帝君保佑航空城計畫順利展開。

▲桃園市蘆竹誠聖宮12日舉辦「神禧夜巡遶境」祈福踩街，廟前廣場有各式陣頭表演。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，感謝誠聖宮長期從事公益，宣導節能減碳、興建環保金爐，還與社區結合，提供場地給社區關懷據點使用，今年活動延續傳統，舉辦孝親祈福點燈、陣頭大車拼、祈福踩街遶境、親子劇場、祝壽大典等活動，傳承獨特閩南在地文化。

誠聖宮主委劉勝全呼籲，關聖帝君藝文活動將持續到15日，除有孝親祈福點燈活動外，14日晚間將舉辦「親子劇場－淘氣三結義」，邀請六藝劇團擔綱演出，當晚若是親子一同到誠聖宮參拜，可獲贈市價2千元的牛津布野餐墊與帝爺包；另外，為響應政府振興經濟政策，誠聖宮點燈祈福費用可以振興三倍券支付，歡迎信眾一起祈福補秋運。

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