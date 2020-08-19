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浪浪車禍重傷好心女送醫　未付完4萬醫療費竟挨告…檢不起訴

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▲桃園市陳姓男子去年12月發現路旁米克斯犬因車禍受傷，送至獸醫院救治，僅付1萬元後，剩餘4萬餘元未支付遭院方提告詐欺。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市陳姓男子去年12月發現路旁米克斯犬因車禍受傷，送至獸醫院救治，僅付1萬元後，剩餘4萬餘元未支付遭院方提告詐欺。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓女子去年12月在桃園區發現一隻米克斯犬發生車禍後在路旁哀鳴，陳女好心帶狗到附近獸醫院就醫，當下立即付了1萬元當訂金，也留下聯絡電話等資訊，但獸醫院醫治後結算醫療費用還需4萬餘元，但聯絡不上陳女，陳女也未將米克斯犬領回，因此向警方提告陳女詐欺；陳女偵訊時否認詐欺，當時曾向醫院說明，若救不起來就不要救了，也支付1萬元費用；桃檢以詐欺罪嫌疑不足，應循民事途徑解決，19日偵結陳女予以不起訴處分。

檢警調查，34歲的陳姓女子在去年12月28日凌晨2時許，經過桃園區三民路附近時，發現1隻米克斯犬「烏龍茶」疑因車禍受傷在路旁哀鳴，陳女立即將受傷浪浪帶至最近的獸醫院接受治療，當時曾說，浪浪車禍受傷，希望院方救治，當場支付1萬元後，還留下醫療同意書、連絡電話等資訊，但醫院後來就無法聯絡上陳女，「烏龍茶」被留置在獸醫院。

獸醫院陳姓業者質疑，陳女當時送來米克斯犬「烏龍茶」，扣除1萬元訂金後，後續醫療費用還需支付4萬餘元，但陳女沒有依約給付，事後也無法聯繫上，也未領回米克斯犬，因此控告陳女詐欺。

桃檢偵訊時，陳女否認詐欺犯行，聲稱當時在路旁看到米克斯犬被撞成重傷，好心將狗送到最近的動物醫院治療，自己也支付1萬元醫藥費，醫院當時有說，後續治療還會有費用，但她曾向院方說「如果救不起來就不要救了」，並沒有一開始就打算不支付醫藥費。

檢方認為，陳女確實有支付1萬元醫療費用，並且在動物醫院的住院病例卡、醫療同意書所有留下姓名、身分證字號與聯絡電話等資訊並無不實，可見個資並非虛構，也非自始無付任何款項，陳女事後可能因經濟問題未繳納餘款，難以據認有詐欺得利犯意，偵結予以不起訴處份，本案屬於民事侵權債務糾紛，業者應循民事程序解決，陳女所為與刑責無關。

►「即日起，我退出老化黨。」

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