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桃園第29家觀光工廠「自然接觸」慶開幕　鄭文燦嗨玩「變裝趴」

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▲桃園「自然接觸」開幕，嗨玩變裝趴。（圖／市府提供）

▲桃園第29家觀光工廠「自然接觸」慶開幕，鄭文燦嗨玩「變裝趴」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

活出繽紛人生，從「玩美」開始！桃園市楊梅區「自然接觸保養品亮點體驗園」18日開幕，市長鄭文燦、來自各方的人士變裝成不同國家、不同民族的特色服裝慶開幕，使園區宛若國際村般熱鬧。市長鄭文燦表示，目前桃園有29家觀光工廠或產業文化館，數量為全台之冠，配合振興三倍券政策，許多觀光工廠推出各式優惠活動，是國旅好去處。▲桃園「自然接觸」開幕，嗨玩變裝趴。（圖／市府提供）

▲桃園第29家觀光工廠「自然接觸」慶開幕，鄭文燦嗨玩「變裝趴」。（圖／市府提供）

鄭文燦表示，愛美是人的天性，透過妝容展現自我魅力，賞心悅目之餘也可保持心情愉悅，這也是經營「自然接觸保養品亮點體驗園」的千朔公司發展理念。該園區佔地約800 坪，共4 個樓層，樓地板總面積達1,197 坪，總投資額新臺幣3 億元，可提供百名就業機會。▲桃園「自然接觸」開幕，嗨玩變裝趴。（圖／市府提供）

▲桃園第29家觀光工廠「自然接觸」開幕。（圖／市府提供）

「自然接觸保養品亮點體驗園」總裁呂婕瑛指出，「千朔」擁有20多年堅強的研發創新能力與生產製造技術，為了展現台灣在全世界保養品界的研發實力，她多年前獲「池府王爺」托夢，創立「自然接觸」品牌並發展觀光工廠，感謝市府團隊輔導協助，未來該園區將藉由體驗行銷，打響台灣自有品牌在化妝品界的知名度。▲桃園「自然接觸」開幕，嗨玩變裝趴。（圖／市府提供）

▲呂婕瑛(右)說，多年前獲「池府王爺」托夢，創立「自然接觸」品牌。（圖／市府提供）

經發局長郭裕信表示，「自然接觸保養品亮點體驗園」設置多項裝置藝術及主題拍照區，例如1樓設有保養品展售區、保養品DIY體驗區及美肌簡報室；2樓則設置保養品微型工廠、影音互動體驗區、粉紅攝影棚等，提供遊客寓教於樂的好去處。▲桃園「自然接觸」開幕，嗨玩變裝趴。（圖／市府提供）

▲桃園第29家觀光工廠「自然接觸」位於楊梅區。（圖／市府提供）

包括：立法委員黃世杰、新竹縣議員上官秋燕、新竹縣長夫人古素珍、桃園市議員李家興、周玉琴、涂權吉、鄭淑方、市府副秘書長兼代理客家局長何明光、經發局長郭裕信、觀旅局長楊勝評、農業局長郭承泉、交通局長劉慶豐、桃園市工商發展投資策進會總幹事陳家濬、千朔生化科技總裁呂婕瑛、執行總裁方駿森、執行長方啟丞及各界人士500多人一同出席活動。

・網友譽為「美白神霜」

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