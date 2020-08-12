台鐵平鎮臨時站2026年啟用　鄭文燦：可大幅分散中壢車站運量壓力

▲桃園市長鄭文燦12日主持市政會議時表示，平鎮臨時站設置將是桃園市鐵路交通重大里程碑，可分散台鐵中壢站尖峰時段運輸負荷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台鐵平鎮設置臨時站建設計畫本月3日已獲行政院核定，總經費為11.87億元，市長鄭文燦12日主持市政會議時表示，桃園鐵路地下化仍有7年以上工期，他特別向行政院提議，工程進行期間，希望透過設置臨時站方式以滿足鶯歌、平鎮居民交通需求，工程預計後年5月開工、2026年5月完工啟用。

鄭文燦12日上午在市府主持市政會議，聽取捷運工程局「台鐵平鎮臨時站建設計畫規劃成果及期程說明」專題報告，鄭文燦指出，平鎮臨時站設置成功將是桃園市交通重大里程碑，平鎮臨時站位於新富一街與新富三街路口附近，距離中壢車站僅1.82公里，因當地人口稠密且鄰近平鎮高中與商場等，臨時站將比鐵路地下化工程提前4年完工，啟用後可大幅分散中壢車站運量壓力，也可提早讓市民有搭乘習慣。

鄭文燦解釋，平鎮臨時站預計使用台鐵公有土地，避免因土地徵收與建物拆遷問題，他已指示都發局與台鐵局協調，在工程施工前將部分閒置土地設置停車場，以增加停車空間；此外，市府將在平鎮區舉辦說明會，向市民說明平鎮臨時站計畫內容與推動施工等期程。

▲台鐵平鎮臨時站獲行政院核定通過，預計後年施工，2026年完工啟用。（圖／翻攝自市府捷運局）

市府捷運局長陳文德說，平鎮臨時站整體面積約為385平方公尺，將闢建為2座岸壁式月台，車站規劃有2處出入口、 2座電梯與樓梯，以跨站天橋銜接月台，站內設電子票證設備，預計後年5月開工、2026年5月完工啟用，未來桃園鐵路地下化工程完工後，平鎮臨時站將規劃轉型成為計程車招呼站或公車候車站。

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