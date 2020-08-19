陳景峻遭北市府函送法辦　喊冤回擊柯文哲：政治操作太不厚道

▲前北市副市長、現任監委陳景峻。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北捷運信義安和站聯開案，建商在郝市府任內已簽署切結書，願負責開闢周邊道路，但柯市府在2016年卻解除建商開路義務，遭議員質疑有圖利建商之嫌。台北市長柯文哲今年初將全案依背信罪嫌移送政風處，時任副市長的監委陳景峻也被法辦。對此，陳景峻19日受訪回擊稱，他覺得柯文哲太不厚道，沒問過他就丟出來政治操作。

陳景竣表示，「說實在很無聊也很冤枉」，他喊冤說，他只是職務代理人，業務也不是他所督導，是前副市長林欽榮業務，當時他請假，底下送過來，大家沒意見，就把它簽出去而已，如果他們有意見的話，台北市不要忘記，回到原單位去覆核，如果沒有意見他們就送出去，「我簽了之後他們沒意見」。

陳景竣指出，記得半年前政風有問過，怎麼會選舉選完再把案子拿出來為了什麼，從頭到尾不清楚來龍去脈，他是只是職務代理人，底下都沒意見，簽上來他就簽，就是這樣程序而已，「況且我也覺得很奇怪，這是內部調查的東西，你認為有其他意見，應該再問我，為什麼沒問我就把它丟出來政治操作」。

至於北市府的動作被解讀成秋後算帳、給蔡政府難堪，陳景竣回說，「這樣也太不好了吧，我對他那麼好」，世大運我也去幫忙，所有燈節活動、中山跟雙連地下街、心中山、北投規劃，「我幫他做那麼多事」，這事情柯應該最了解，他為什麼沒問過我，就把東西丟出去「我覺得太不厚道了」。陳景峻連聲抱怨，「我對你那麼好、幫你做那麼多事情，其他政治我不知道他什麼想法，我是祝福他」，還說今天報紙登出來嚇了一跳，莫名其妙被打。

陳景峻強調，帶人要帶心，這是一種信任、授權，黨只有他一人不好，台灣不能一黨專政，在野力量還是要強，如果沒有中心思想，不斷要搞鬥爭、或只有一人引導，早晚人民會看破手腳。

北市發言人陳智菡回應，調查結果涉及行政疏失；另疑涉刑事不法部分業移請法務部廉政署依法偵辦，北市府並於今年1月8日廉政署之後，移交外部調查後，進度不是市府可以操控的，到底為什麼消息傳出？她認為是簡舒培有掌握到，對於簡舒培質疑劍指蔡總統，或是讓高雄敗選轉移責任，陳智菡喊冤說，這案件一開始丟出來就是簡在議會質詢，柯立場就是公開透明，有問題就移送，送到政風調查沒有政治考量。

對於陳景峻稱自己只是代簽，陳智菡強調，如果有督導責任要負連帶責任，督導長官是最直接，陳說只是代理，但是公文還是簽到他的手邊，恐怕不能用這樣的藉口來說都不是他的責任。