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幕後／蔡壁如辭組織部無人可接　民眾黨將迎新一波內亂

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▲吳益政16日謝票前受訪 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨高雄市長不選大敗，不只未過門檻拿不回保證金，更大的問題是凸顯出柯文哲光環不再，目前過度依賴空戰的選舉手法已不合時宜。擔任吳益政競選總幹事的蔡壁如為表負責，已口頭請辭組織部召集人一職獲黨主席柯文哲同意，預計19日中午召開的黨政協調會報通過。但有幕僚擔憂，蔡壁如一去職，短期間黨內恐陷入更大的紛亂。

迷信空戰、瞎跑組織　柯營選舉法寶皆失靈

黨內人士指出，蔡壁如擔任組織部召集人本應在幕後運籌帷幄，但卻不斷在鏡頭前拋頭露面，對組織的布建實質幫助不大。該人士認為，蔡壁如確實有苦勞，但做組織要放長放遠，如明確提出未來發展的走向、目標、階段性任務等，以及針對各選區要找多少黨員、設立多少服務處，並且將各個據點串連起來由點變成線、再變成面，黨的組織也才能以此為根基運作起來。

黨內人士觀察，以網路起家的民眾黨崇尚空戰，迷信透過媒體創造聲量，但走入基層民代選舉著重陸戰，民眾黨卻未同步調整策略，最後就是空戰看似打得很熱絡，實際基層卻鬆散。此次補選狀況雷同，在吳益政難以打出話題與討論熱度狀況下，負責操盤的蔡壁如先不斷在媒體、網路上曝光，眼見無法有效轉換、基層持續低迷，選舉尾聲階段乾脆親自出馬提振聲勢。

此一打法終究只是速食，不僅無助長遠規畫外，效果還越來越差。黨內人士直言，組織發展除了勤跑外，也需要有計劃性劃出發展藍圖，讓黨有未來性，告訴黨員或是有意投靠者，未來可以達到的目標以及成就等，如此才能留住並廣納更多人才，而非僅透過一成不變的空戰老招，最終只是在同溫層裡打轉、把盤面越玩越小。

▲民眾黨高雄市長補選參選人吳益政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲蔡壁如雖積極下基層，但成效不佳引來黨內反彈。（圖／資料照）

組織部繁雜棘手　蔡壁如恐仍垂簾聽政

對於蔡壁如辭去組織部召集人一職，有幕僚直言，此舉「短空長多」，民眾黨成軍1年就派系各據，各方人馬「誰都不服只服柯文哲」，就連柯意志代理人的蔡壁如也遭反對者攻訐質疑。但蔡背後有柯文哲做靠山，反對者就算不服蔡但終究要賣柯面子，因此過去組織部有蔡壁如坐鎮，各方勢力意見再多，蔡終究有辦法維持搖搖欲墜的「恐怖平衡」。

幕僚表示，蔡壁如難以勝任組織工作，最終還是需要調整其在黨內的定位。但尷尬的是，除去蔡壁如，民眾黨並沒有夠份量的人選能夠接手組織工作，短時間內絕對紛亂四起。再加上柯文哲信任圈小，黨內目前也沒有柯足夠信任的代理人，最後恐怕還是由蔡壁如在幕後操作。

幕僚指出，現階段最有能力接手組織工作的就是柯文哲延攬入黨的秘書長謝立功，但由於謝實際上在8月才到任，目前仍在「聽」的階段，還沒有實際介入黨務運作。據了解，柯文哲確實將設立地方黨部的重任交付謝立功，但目前仍停在準備考試的階段，連應試都還沒開始，更遑論做出成績。

▲▼台灣民眾黨黨慶暨黨員大會8/2假林口體育館舉行，黨主席柯文哲、柯媽媽、秘書長謝立功、立委蔡壁如、高虹安、張其祿、新光金公主吳欣盈出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝立功目前仍在「見習」，尚未實際介入黨務運作。（圖／記者湯興漢攝）

蔡壁如嘆全黨鬥一人　主動請辭止血

面對被外界歸咎成敗選戰犯遭點名下台，蔡壁如在18日也主動請辭獲柯文哲同意，預計在19日的黨政協調會報做成會議記錄，未來蔡將不再有黨職。蔡壁如坦言，選後出現「全黨鬥一人」的情況，那不如主動卸下職務止血，未來組織部就交由有心想要出力的人負責，自己則回歸立委本質，此外也會深入經營負責的雲嘉南區域。

▲▼蔡壁如受訪談辭組織部召集人職一事。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡壁如無奈「全黨鬥一人」，主動辭去組織部召集人一職。（圖／記者屠惠剛攝）
 

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