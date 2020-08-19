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蔡壁如辭職火速過關...「好友」爆接掌柯P市長室主任！背景曝光

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▲▼蔡壁如受訪談辭組織部召集人職一事。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡壁辭去組織部召集人一職。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾羿翔／綜合報導

高雄市長補選吳益政最終僅拿下3萬8千多張選票，蔡壁如對此請辭組織部召集人獲准。對於一直空缺的市長室主任位置，今爆出是由蔡壁如的好友謝明珠接任，預計9月正式上位。謝明珠出身企業界，現年60歲曾任東京語文學院副校長。

根據《中時電子報》報導，曾擔任柯文哲市長室主任的蔡壁如則對此回應，與謝明珠是多年好友，她認真又理性是很好的人選。謝明珠本人被問及此事則未否認，且坦言柯文哲確實有徵詢過她。謝還說，她出身企業界，一直默默做公益、不想被注意，所以她只在柯文哲競選時出來幫忙。

據了解，謝明珠現年60歲，曾任東京語文學院副校長、台日經貿文化交流協會理事等職，柯文哲2018年舉行女性後援會成立大會時，就曾找過她來擔任總會長。

民眾黨參選人吳益政在此次高雄補選只拿下3萬8千多票，外界將矛頭指向組織部召集人蔡壁如。蔡壁如18日表示，17日晚間已柯文哲口頭請辭；選敗這件事要虛心檢討，吳益政說過要負最後結果，「但自己身為總幹事也要承擔」，希望黨部較有能力的人出來領導，她專心做一個立委。

▲▼柯文哲率府級首長前往台北賓館故前總統李登輝追思會場致哀。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲18日當天就批准蔡壁如辭呈並對外表示，責任政治，代表選戰結果要有人負責，蔡壁如辭掉組織部負責人合理。

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