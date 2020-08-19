雲端最前線／綠求穩、藍求變？藍連吞3敗掀檢討聲浪

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高雄市長補選過後，牽動政壇變化，除國民黨內面臨路線檢討及黨主席之爭；台灣民眾黨也在進行黨內人事調整，最新消息是組織部召集人蔡璧如請辭獲准，而對於柯文哲有意讓陳佩琪擔任精神領袖，傾聽基層民意，究竟是好棋還是險棋？《雲端最前線》19日邀請桃園市議員王浩宇、國民黨青年團總團長田方倫、民眾黨發言人楊寶楨以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲江啟臣出席「還我公投行動」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨在接連敗選後掀起檢討聲浪，17日舉行便當會，討論路線改變與重組。對於國民黨未來路線，新北市長侯友宜18日表示，任何的改革一定要以大多數民意為最大考量，跟著民眾的腳步，民意永遠是最大的主流，該改就要改，一定要全心的改變，國民黨才會有機會。

而台灣民眾黨紛擾不斷，黨主席柯文哲在上週黨政會報中強調一定要整頓兩派柯粉後援會，並拋出讓妻子陳佩琪擔任精神領袖的構想，以化解紛爭。對此，柯文哲18日下午受訪表示，他是跟陳佩琪說，「你小兒科比較有耐性，要不要去傾聽大家意見」，沒什麼特別用意。

至於新冠肺炎疫情部份，越南、上海接連傳出從台灣入境的確診病例，中央流行疫情指揮中心上午最新回應，表示目前尚未接到官方正式通知及身份資料，但已向相關單位聯繫取得進一步資料。更多話題及討論，歡迎登上《雲端最前線》一同揭秘。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。