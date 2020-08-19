遭北市府法辦陳景峻怨不厚道　柯文哲：民進黨內鬥關我屁事

記者陳家祥／台北報導

台北捷運信義安和站聯開案，建商在郝市府任內已簽署切結書，願負責開闢周邊道路，但柯市府在2016年卻解除建商開路義務，遭議員質疑有圖利建商之嫌，為此北市府將全案依背信罪嫌移送政風處，時任副市長的監委陳景峻也被法辦。對於陳景峻質疑不厚道、政治操作，柯文哲19日表示，是議員簡舒培要求移送，「他們自己民進黨裡面內鬥，關我屁事」。

柯文哲19日中午出席民眾黨黨政會報前受訪時，被問到陳景峻質疑政治操作不厚道一事，他先是反問「操作什麼？」，接著「唉唷」一聲表示，那是市議會總質詢時簡舒培要求我們移送，「跟我什麼關係？」；記者追問陳景峻抱怨待下屬不厚道？柯說，「他們自己民進黨裡面內鬥，關我屁事」。

▲台北市長、民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）



「說實在很無聊也很冤枉。」陳景竣表示，他喊冤說，他只是職務代理人，業務也不是他所督導，是前副市長林欽榮業務，當時他請假，底下送過來，大家沒意見，就把它簽出去而已，如果他們有意見的話，台北市不要忘記，回到原單位去覆核，如果沒有意見他們就送出去，「我簽了之後他們沒意見」。

至於北市府的動作被解讀成秋後算帳、給蔡政府難堪，陳景竣回說，「這樣也太不好了吧，我對他那麼好」，世大運我也去幫忙，所有燈節活動、中山跟雙連地下街、心中山、北投規劃，「我幫他做那麼多事」，為什麼沒問過就把東西丟出去，「我覺得太不厚道了」。

陳景峻強調，帶人要帶心，這是一種信任、授權，黨只有他一人不好，台灣不能一黨專政，在野力量還是要強，如果沒有中心思想，不斷要搞鬥爭、或只有一人引導，早晚人民會看破手腳。