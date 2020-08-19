「走了蔡壁如來了陳佩琪」　蔡詩萍：柯文哲想把民眾黨玩到怎樣的方向？

▲蔡壁如、柯文哲、陳佩琪。（圖／記者林敬旻攝、ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨主席柯文哲18日同意民眾黨立委蔡壁如請辭組織部召集人，但也傳出他有意讓妻子陳佩琪擔任「精神領袖」，管理兩派柯粉俱樂部。對此，資深媒體人蔡詩萍18日深夜表示，走了蔡壁如，來了陳佩琪，「老實說，柯主席我看不你怎麼經營政黨！」

蔡詩萍在臉書表示，柯文哲兩度贏得台北市長選戰，執政首都已經6年了，還創立民眾黨，在大選不分區投票，人民也給他上百萬的支持，實在不能再被視為政治素人了，若柯文哲內心深處還有一丁點僥倖以為自己是政治訴人，那就真的一丁點長近都談不上。

針對高雄市長補選，蔡詩萍批評，柯文哲未陪民眾黨候選人吳益政度過落選之夜，的確很不應該，「輸，是一回事，但黨主席，不在落選現場，向選民致歉，向支持者致意，這是政黨領袖極不應該的『失禮』」。

蔡詩萍指出，一個政黨，選舉有輸有贏，是政治常態。但一位黨主席，在輸的時候，給人「輸不起」的印象，則違反政治倫理，是把個人自戀，擴張到政黨的顏面上，非常糟糕。

蔡詩萍認為，小黨黨主席可以不必親自扛責，卻不表示，他對整個選戰的荒腔走板，不必有所反省檢討，「柯文哲主席第一時間，有誠懇反省嗎？」且蔡壁如請辭，言談姿態間盡是不乾不脆，完全不是一個政黨「成熟」的反應。

「同樣的麻煩，其實在蔡壁如請辭後，還沒結束哦。因為，突然又引進了一位陳佩琪」。蔡詩萍指出，陳佩琪到底在柯文哲主席路上扮演什麼角色，外界應該霧裡看花，但補選失利後，突傳出柯文哲要讓陳佩琪要扮演整合柯粉後援會的角色，「這不啻是公開向世人確認，在柯文哲的『政治領域』內，太座陳佩琪是有角色的嗎？這樣好嗎？這樣對嗎？」

蔡詩萍提醒，柯文哲的政治前景，之所以逐漸黯然，有很多因素，但他的決策圈太窄，太小，不是一個很關鍵的原因嗎？而私人關係，家屬介入，不常常是阻礙「理性決策」、「公共論述」形成的暗流嗎？「疏遠一個心腹蔡壁如，拉近一個太座陳佩琪，柯文哲主席你到底想把政治，把政黨，玩到怎樣的一個方向去呢？」