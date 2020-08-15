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「韓國瑜出來國民黨就完蛋了」　楊秋興曝「這批人」是他們的惡夢

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▲前高雄縣長楊秋興15日投票 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲前高雄縣長楊秋興15日投票 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選8月15日登場！前高雄縣長楊秋興上午9點就到投票所投票，約1分鐘就完成投票程序，步出投票所時被問及有關前一天韓國瑜為國民黨候選人李眉蓁站台，他說「出動韓國瑜，我認為不會加分」，而這是否為韓國瑜復出前奏，楊認為，「他一出來國民黨就完蛋了，他有一批固定韓粉，這批人成事不足敗事有餘，我覺得如果還存在，對國民黨實在是惡夢。」

▲前高雄縣長楊秋興15日投票 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲前高雄縣長楊秋興15日投票 。（圖／記者洪靖宜攝）

楊秋興步出投票所時表示，今天心情相當愉快、沒壓力，趕快來投完票就能到處走走。而被問到前一晚國民黨候選人李眉蓁請出前高雄市長韓國瑜站台，會是加分還是減分？楊秋興直言：「出動韓國瑜，我認為不會加分，韓國瑜是任內被罷免，是全國唯一縣市首長，他出來目的就是藍軍團結，但我想會激起更多陳其邁支持者出來投票。」

▲前高雄縣長楊秋興15日投票 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲前高雄縣長楊秋興 。（圖／記者洪靖宜攝）

公開為李眉蓁站台輔選，是否為韓國瑜為復出鋪路，楊秋興說：「哎呀…他一出來國民黨就完蛋了，他有一批固定韓粉，韓粉一直在消退，但還是有一批人，這批人成事不足敗事有餘，我覺得如果還存在，對國民黨實在是惡夢。」

至於韓國瑜在舞台上傳授「鵝蛋」生孩方法的發言？楊秋興笑了笑：「我沒聽到，這是韓國瑜風格」，並反問「吃蛋喔？」，接著又笑了笑說：「寶貝蛋嗎？」

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