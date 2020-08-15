韓國瑜大談「鵝蛋」助孕　陳其邁：我是醫師這領域我很熟...要相信專業

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選8月15日登場！民進黨候選人陳其邁選定於競選總部前迎接結果，預計晚間7點前可以開票完成，陳其邁競選總部約中午時就已經湧入不少投完票的支持者來等候，「邁粉」們坐在競選總部內等候看著電視時，陳其邁突然下樓，讓不少人又驚又喜；被問到「鵝蛋」話題，陳其邁則說「要相信專業」。

▲高雄市長補選，民進黨候選人陳其邁聯訪後離返家。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長補選，民進黨候選人陳其邁聯訪後離返家。（圖／記者林敬旻攝）

高雄市第3屆市長補選於8月15日上午8時至下午4時止舉行投票，計晚間7點前可以開票完成，陳其邁選定於競選總部前迎接結果，等待結果明朗後就會率領競選團隊上台發表演說。競選總部約中午時就已經湧入不少投完票的支持者來等候，越接近開票時間人也越來越多，「邁粉」們坐在競選總部內等候看著電視，沒想到陳其邁於2點半時突然從競辦樓上走下來，讓不少人又驚又喜。

陳其邁表示是想先回家盥洗，換套衣服再回到總部迎接結果，他也希望大家把握時間投票，選舉是人民用選票說話，在乎高雄發展的就趕緊投票，呼籲大家行使公民權利。

提到目前心情？陳其邁也說，選舉就是努力再努力，拼命往前衝，最重要的是要跟市民接觸，我也學習到很多，很多鼓勵批評這是讓我成長，他提及，這幾年紛紛擾擾，今天最重要，呼籲大家趕快去投票。

而被問到今天最熱門話題「鵝蛋」，陳其邁則是說：「好啦，我是不太清楚，投票最重要，我是醫師這領域我很熟，就是…要相信醫師」，記者追問會覺得這是偏方嗎？陳其邁則說：「我想選舉，保留餘地，選舉快結束了」，但要離開時要又轉頭強調了一次：「要相信專業。」