陳其邁16:15抵達總部！支持者雨中等開票　持續領先高呼「市長好」

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選8月15日登場！民進黨候選人陳其邁選定於競選總部前迎接結果，預計晚間7點前可以開票完成，結果出爐後也會由競選團隊陪同上台致詞，開始開票後，陳其邁持續領先，邁粉不畏風雨等在舞台前，不斷開心歡呼，而陳其邁約4點多抵達總部，支持這不斷吶喊「市長好」。

▲高雄市長補選，陳其邁返回競選總部接受民眾歡呼。（圖／記者林敬旻攝）

高雄市第3屆市長補選於8月15日上午8時至下午4時止舉行投票，計晚間7點前可以開票完成，民進黨候選人陳其邁選定於競選總部前搭建舞台，迎接結果，等待票數較為明朗後就會率領競選團隊上台發表演說。

▲高雄市長補選，支持者齊聚陳其邁競選總部歡呼。（圖／記者林敬旻攝）

陳其邁競選總部約中午時就已經湧入不少投完票的支持者來等候，越接近開票時間人也越來越多，但開始開票後，現場下起雨，「邁粉」們全坐在競選總部內等候看著電視，但有人不畏風雨一樣等候在外頭，有人撐雨傘穿雨衣等在外頭等開票，由於陳其邁從開票開始，票數持續領先，也讓現場粉絲開心歡呼。

▲高雄市長補選，支持者齊聚陳其邁競選總部歡呼。（圖／記者林敬旻攝）

陳其邁約在4點15分時抵達競選總部，一襲白色襯衫抵達總部，「邁粉」全以尖叫聲歡迎他，粉絲們大叫「陳市長好」「凍蒜」聲四起，民眾和媒體全圍了上去，揮舞小旗子，有如大進場一般，陳其邁也向粉絲們招手，表達感謝。