「朱主席找你吃飯沒？」　朱立倫明年選國民黨主席　動向備受關注





▲朱立倫出席國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜站台。（圖／實習記者方敬攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄接連三場選舉重挫國民黨主席江啟臣威望，此外，前新北市長朱立倫動作頻頻，陸續與黨內民代餐敘，爭奪下屆黨主席的呼聲越來越高，讓江啟臣連任之路危機重重。國民黨候選人李眉蓁能否保住3成的藍營基本盤，被外界視為是江啟臣政治防線，將牽動明年黨魁大位保位戰。

台灣過去有5次縣市長補選紀錄，1997年桃園縣長補選，投票率58.77%；1999年雲林縣長補選，投票率69.15%；2003年花蓮縣長補選，投票率55.91%；2006年台東縣長補選，投票率38.17%；2007年基隆市長補選，投票率40.55%。

在高雄市長補選一役，江啟臣必須守住3成國民黨基本盤；換句話說，李眉蓁至少要拿下2014年楊秋興參選高雄市長的45萬票，否則將沖垮「江啟臣防線」。

在江啟臣帶領下的國民黨歷經罷韓重挫、高雄市議長驚險過關、未充分協調整合而提名李眉蓁，讓黨內反江勢力不斷擴大，各路人馬對爭奪黨魁角力不斷。

特別是，朱立倫近日頻頻與黨內民代、地方要角會面，跟他接過過的人士多少都能感受到朱立倫所欲傳達的訊號及企圖心，其中也有民代表示，「朱主席找你吃飯沒？」這一句話好像變成了問候語

此外，朱立倫先前當面建議江啟臣扮演好「像樣的在野黨」，並提議要對民間及藍營基層發動遍地開花的罷免案以及監委人事同意權投票等，都應有更強硬清楚的立場，一針見血挑起質疑高層領導能力的敏感神經。

近日輔選李眉蓁掃街、站台等行程安排中，朱立倫、江啟臣兩人更是不停互別苗頭。朱立倫明年是否順利「回鍋」接掌黨機器？外界拭目以待。