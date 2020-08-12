阿札爾認了口誤「習總統」　羅智強酸民進黨：發揮「指鹿為馬」的無恥精神

▲總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）因口誤將總統蔡英文稱為「習總統」，掀起風波引發藍綠口水戰；而阿札爾也於11日受訪時坦承「發音失誤、無意冒犯」。對此，國民黨台北市議員羅智強在臉書上批評，這顯示的是民進黨誠信破產，總統府是國家的謊言中心。

羅智強認為，阿扎爾非常明顯的把蔡總統口誤為習總統，總統府發言人不但能夠睜眼說瞎話的否認，府方人士還可以指控在野黨是雞鳴狗盜、淺薄無知，謝志偉等人還可以反過來罵質疑的人耳誤可惡，還要開發音教室，然後民進黨的扣紅帽部隊全體出動，又是那一千零一招的「中共同路人」。

羅智強說，現阿扎爾自承失誤，「顯示的是民進黨誠信破產，更顯示總統府是個把謊話當飯吃的國家謊言中心」；而阿扎爾口誤，原本是一無傷大雅的小插曲，但民進黨卻是全黨出動，指鹿為馬，解釋「拼音」、「發音」的問題，還說是「百分之一萬是presidency」，根本發揮「指鹿為馬」的無恥精神。

羅智強強調，任何有英文基礎的人都聽得出來，阿扎爾就是單純的口誤；可是民進黨不但硬要拗，還真的可以找到，具有專業背景的人，自毀聲譽，陪著民進黨說謊，這樣子掌握媒體、發展側翼，是要多少資源，才堆疊的出來？難道，養網軍就可以顛倒黑白的社會嗎？

▲美國衛生部長阿札爾於府內發表談話。（圖／總統府提供）

其他人也看了這些新聞...



►阿札爾坦承發音失誤、無意冒犯 確信蔡英文不在意

►阿札爾演說緬懷李登輝稱「偉大英雄」 幽默提王建民前東家

►批中國隱匿削弱國際應變能力！阿札爾：如果疫情在台灣早被遏止

相關熱門新聞...

►影／賴清德最愛的紫色登場 致贈阿札爾訪問團MIT「彩色口罩」

►再談白目說！陳時中：阿札爾不是來交換禮物 「午餐會」提助台購買疫苗

►學者認為疫苗沒談妥「阿札爾白來」 陳時中：這樣講太白目了！

►振興一下我們的美麗