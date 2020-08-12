影／阿札爾悼念李登輝「前腳才剛踏出」　北賓急派人消毒防疫

記者陶本和、袁茵／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）率官員於台北時間9日抵台，以2次採檢陰性取代居家檢疫14天，引發藍營質疑。在防疫工作上，阿札爾上午親赴台北賓館弔唁前總統李登輝，只見他才剛踏出北賓，化兵群火速投入消毒作業，並在10時準時開放一般民眾進場悼念。





▲阿札爾12日悼念李登輝，北賓派人進行消毒。（圖／記者陶本和攝，以下皆同）

阿札爾訪問台灣行程進入尾聲，12日上午9時親赴台北賓館向李登輝致意，親筆留下字條，「李登輝總統的民主遺產，將持續推進台美關係」（President Lee's democratic legacy will forever propel the U.S.－Taiwan relationship forward.）。

在防疫工作上，阿札爾離開北賓後，只見裝備齊全的防疫消毒人員開始進行消毒作業，抱持謹慎態度進行防疫作業，並且準備於10時開放場館，提供一般民眾悼念李登輝。

而阿札爾則在10時參訪五股口罩工廠，並且將於下午1時搭乘專機離開台灣，結束為期4天的訪台行程。

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