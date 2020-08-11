學者認為疫苗沒談妥「阿札爾白來」　陳時中：這樣講太白目了！

▲美國衛生部部長阿札爾訪台，衛福部部長陳時中這兩天親自陪跑行程。（圖／記者李毓康攝、達志影像／美聯社）

記者趙于婷／台北報導

美國衛生部部長阿札爾訪台，和台灣簽署合作備忘錄和意向書，這幾天活動都受到高度關注，而昨日阿札爾針對新冠疫苗的回覆，讓台灣學者質疑「雙方根本沒談妥，阿札爾根本白來。」衛福部部長陳時中今（11）日出席活動時表示，如果因為疫苗沒談妥，就覺得阿札爾白來，「這樣問就太白目了。」

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由於昨（10）日阿札爾在中央流行疫情指揮中心簽署合作備忘錄的記者會上，被媒體問及「未來美方提供疫苗、快篩和藥品方面，是否會因雙方合作有所改變？」阿札爾直言，已經投入20億資金做後續研發，未來也會把相關產品以公平的方式提供給國際社會。此番回應被台灣學者解讀為「疫苗沒有談妥」。

總統蔡英文和衛福部部長陳時中今出席國際護師節聯合慶祝大會，陳時中抵達會場受訪時，不免直接被問到疫苗一事，他表示，這幾天雙方談的不只有疫苗，包括藥物、檢測都有；而針對外界認為疫苗沒談妥，阿札爾白來的說法，陳時中則直說「這樣問就太白目了！」



陳時中強調，美國衛生部部長來台灣，是台灣衛生歷史上的一大步，阿札爾部長也了解台灣對疫苗的需求，台灣也是相當重要的市場。而陳時中致詞完後，因後面還有行程，隨即離開會場。

另外，外界也傳美國退出WHO後，要成立新組織，媒體昨也直問阿札爾「未來真的成立新組織後，是否會讓台灣參與？」阿札爾則表示，目前美國仍是WHO成員，因為是多邊機制，退出需要一段時間，全面退出後，會找尋其他合作，會透過全球衛生安全議程、衛生安全倡議的機制來進行，會和台灣討論參與意願。