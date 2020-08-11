影／賴清德最愛的紫色登場　致贈阿札爾訪問團MIT「彩色口罩」

記者陶本和／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）11日上午與外交部長吳釗燮展開「台美雙部長會談」，而副總統賴清德、前副總統陳建仁與衛福部長陳時中，也相繼進入飯店出席這場午宴。有趣的是，在此宴會上，我國官員配戴各種顏色的口罩現身，而向來喜歡紫色領帶的賴清德還特別戴上了紫色口罩，並致贈由MIT口罩國家隊生產的彩色口罩給訪問團所有成員。

▲我國官員配戴不同顏色的口罩與阿札爾訪團午宴。（圖／總統府提供）



賴清德於會中表示，很高興阿札爾率團訪台，特別在全球社會共同面對疫情挑戰的時刻，阿札爾是台灣的好朋友，一直以來支持台灣參與世界衛生組織(WHO)，包含在世界衛生大會(WHA)的發言，及敦促WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀請台灣參加世界衛生大會的信函。

賴清德表示，患難見真情，如美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）所言，美國一直期盼台灣能參與世界衛生大會討論，但屢遭大陸壓制；在台灣，正是民主為防制疫情做出了貢獻，包括透明的決策、政府的努力、公民的參與，以及醫護人員的貢獻，還有對來自大陸訊息的不信任與查證，這些都是台灣防疫的重要力量。

▼副總統賴清德與阿札爾午宴，致贈口罩國家隊製作的「彩色口罩」。（圖／總統府提供）



賴清德指出，在全球對抗疫情之際，台灣與美國簽署衛生合作備忘錄，它使我們能夠攜手對抗疫情，包括聯合開發藥物與疫苗，以及疾病預防等合作。他提到，阿札爾是自1979年以來，來訪層級最高的美國內閣官員，這除了是台美關係的一大步，也代表台美關係的實質性進展，珍惜這歷史性的時刻。

有趣的是，我國出席宴會的官員，都配戴各種顏色的口罩，賴清德則戴上他最愛的紫色，吳釗燮戴深綠色、國安會秘書長顧立雄與前副總統陳建仁戴酒紅色、經濟部長王美花則戴寶藍色；隨後，賴清德也親自致贈由口罩國家隊「淨新科技股份有限公司」所生產之彩色口罩給美國訪團。